Suzano estende até março as ações do 'Alimentando Vidas'

A Prefeitura de Suzano, por meio das Secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social e de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, continuará atendendo as famílias assistidas pelo projeto “Alimentando Vidas”, que se encerraria ao final deste mês.

Por meio de recursos oriundos do Itaú Social (R$ 256 mil) e da própria administração municipal (R$ 56 mil), foi possível o financiamento dos primeiros seis meses e a prorrogação da iniciativa por mais dois, garantindo que cem famílias continuem sendo atendidas até março.

No total, as cestas verdes beneficiam 350 pessoas do distrito de Palmeiras e da região central, sendo 230 crianças e adolescentes. Desse total, 70 famílias são assistidas pela Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano (Aadvis), executora do projeto, e outras 30 que moram no bairro Jardim Casa Branca. Esse grupo está recebendo, desde agosto, cestas compostas por produtos da agricultura local, como couve-flor, brócolis, beterraba, alface, couve e inhame.

A entrega das cestas verdes para a criação de uma alimentação mais saudável é apenas uma parte do projeto, que ainda conta com ações direcionadas para o fortalecimento da segurança alimentar e nutricional, visando uma mudança na forma de fazer as refeições e buscando o equilíbrio saudável na hora de colocar comida no prato.

Na semana passada, por exemplo, crianças atendidas pelo projeto participaram de uma oficina de bolo de laranja com a utilização até da casca da fruta. O objetivo da ação é mostrar que a maioria dos produtos podem ser completamente aproveitados.

O impacto das alterações na forma de ingerir as refeições na vida dessas pessoas também é avaliado por meio do programa. Afora as famílias, o “Alimentando Vidas” ainda garante a melhoria da renda para 15 agricultores familiares, uma vez que a produção deste grupo é adquirida pelo projeto. O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, afirmou que os resultados têm sido muito favoráveis a todos os envolvidos.

“A nossa avaliação é muito positiva, uma vez que estamos garantindo o fortalecimento dos agricultores e a redução da insegurança alimentar deste público mais vulnerável”, sublinhou Garippo.