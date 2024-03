Suzano estende campanha para as escolas e concentra vacinação em 12 postos

Com o objetivo de facilitar o acesso e ampliar a cobertura vacinal, a Secretaria de Saúde de Suzano estendeu a campanha de vacinação contra a dengue para as escolas municipais. A ideia é imunizar o público-alvo, composto por crianças de 10 e 11 anos, sem que seja necessário realizar o deslocamento para as unidades de saúde. A nova estratégia dará prioridade às localidades onde o número registrado de casos de dengue é mais expressivo.

Paralelo a este novo procedimento, a pasta passa a concentrar as doses nos postos em 12 unidades de saúde como estratégia para otimizar a campanha. Para quem mora na região norte, a imunização segue ocorrendo nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Alzira Pereira Mayer, no Jardim Alterópolis; e Vereador Octacilio de Carvalho Schiavi, no Jardim Dona Benta; e nas Unidades de Saúde da Família (USFs) Dr. Eduardo Nakamura, no bairro Miguel Badra Baixo; e Manuel Evangelista Oliveira, no Jardim São José.

Os moradores da região central têm a vacina à disposição nas UBSs José Mariano de Souza Coutinho Júnior, no Jardim Colorado; Maria de Lourdes Cardoso Mathias, no Jardim Vitória; Prefeito Alberto Nunes Martins (CS II), no Jardim Paulista; e Prof. João Olimpio Neto, no Jardim Casa Branca; além das USFs Onésia Benedita Miguel, do Jardim Suzanópolis; e Vereador Marsal Lopes Rosa, na Vila Amorim.

Por sua vez, a região sul segue com a campanha nas UBSs de Palmeiras e Jardim Tabamarajoara. Os endereços e telefones das unidades podem ser conferidos por meio do link bit.ly/EnderecosUBS. Até o momento, foram vacinadas 3.531 crianças e a imunização segue ocorrendo de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

Para serem imunizadas nos postos de saúde, as crianças, acompanhadas de um responsável, devem estar com a caderneta de vacinação, documento pessoal, comprovante de residência de Suzano e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Vale destacar que a imunização estará completa após a aplicação da segunda dose, respeitando um intervalo de 90 dias. No caso das escolas, a informação sobre a vacinação é passada aos pais durante reunião, e eles podem optar pela administração da dose na unidade de ensino.

O secretário Diego Ferreira destacou que a alteração na campanha serve para estimular os pais a vacinarem seus filhos e prevenir possíveis problemas que possam ser causados pela picada do mosquito Aedes aegypti. “A mudança ocorre para otimizar as doses que temos e evitar perdas”.