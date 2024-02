Suzano estuda criação de linha de ônibus turístico religioso e de lazer

A Prefeitura de Suzano estuda a criação de uma linha de ônibus turístico. O projeto faz parte do Plano Diretor de Turismo para 2024. O transporte será gratuito e terá um roteiro religioso e outro de lazer.

O roteiro com foco religioso passa por locais que demonstram a pluralidade do segmento: como a Igreja Matriz da Paróquia São Sebastião, a Igreja do Baruel, o Templo Budista Nambei Shingonshu Daigozan Jomyoji e o Templo Hare Krishna.

O de lazer, exploraria parques e praças. O destaque é o Parque Municipal Max Feffer, o Parque do Mirante e a Praça Cidade das Flores.

A cidade ainda estuda um terceiro roteiro de ônibus turístico com foco na cultura. Este envolveria os patrimônios importantes do município, como o Casarão da Memória Antônio Marques Figueira e a Academia de Judô Terazaki.

Suzano conta com pelo menos 11 pontos turísticos e de lazer que são espaços públicos mantidos pela prefeitura: Casarão da Memória Antônio Marques Figueira; Cineteatro Wilma Bentivegna; Parque Municipal Max Feffer; Viveiro Municipal Tomoe Uemura; PlayPet; Praça Cidade das Flores; Praça Sol Nascente; Praça Ernestina Maria de Jesus Bianchi/Igreja do Baruel; Teatro Municipal Dr. Armando de Ré; Parque do Mirante e Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi

Pontos turísticos da região

Mogi das Cruzes é reconhecido como um Município de Interesse Turístico (MIT). Os atrativos turísticos localizados em áreas urbanizadas, como museus, parques e igrejas já são atendidos pelo transporte coletivo da cidade.

Os atrativos de turismo rural e aventura, em sua maioria empreendimentos particulares, não são atendidos pelo transporte. O coletivo oferece opções para locais próximos aos atrativos.

A lista de atrativos turísticos de Mogi das Cruzes está disponível no link: https://www.mogidascruzes.sp.gov.br/pontos-turisticos/todos-os-assuntos.

Itaquaquecetuba ainda não é MIT. Mas caso vire a cidade criará uma linha municipal de ônibus para o roteiro turístico na cidade. Entre os pontos estão o Parque Ecológico Mário de Canto, a Praça Padre João Álvares e o Largo Monumental Vila São Carlos.

Poá é MIT. Porém não há estudos sobre um transporte gratuito para os pontos turísticos da cidade.

Arujá não tem um transporte para o turismo da cidade. Porém criaram o programa "Visite Arujá" com transporte próprio e gratuito para este semestre. O roteiro passa pelos pontos turísticos da cidade como Praça do Coreto, Museu, Igreja Matriz, Avenida Mário Covas, Parque dos Ipês, Vila Gastronômica, Avenida Amazonas, Golf Clube, entre outros.

Guararema é, desde 2017, um MIT, atualmente em busca do título de Estância Turística. A cidade não tem projeto para a criação de uma linha específica de ônibus para atender o trajeto turístico. Porém haverá atualizações em todo o sistema de transporte público em 2024.

Informações sobre os atrativos turísticos de cidade estão disponíveis em www.guararema.sp.gov.br/turismo.

Biritiba Mirim realiza um levantamento sobre os pontos turísticos da cidade. Ainda não há previsão de transporte para estes fins.