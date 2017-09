Suzano fará audiência pública para debater ‘Escola sem partido’

A Câmara de Suzano realizará uma audiência pública para debater o projeto "Escola sem partido", de autoria do vereador Edirlei Junio Reis (PSD), o Professor Edirlei. Esta propositura, que está em tramitação na Casa de Leis desde a semana passada, foi o principal tema discutido na sessão ordinária da última quarta-feira (6).

Durante seu discurso na Tribuna, o professor Edirlei ressaltou - que protocolou o projeto "Escola sem partido" a pedido de integrantes suzanenses do Movimento Brasil Livre (MBL) - falou sobre a audiência. "Quero propor uma audiência pública para debater esse projeto. Vamos conversar a respeito. Assim é a democracia".

O parlamentar André Marcos de Abreu (DEM), o Pacola, parabenizou o colega pela iniciativa. "Quem critica este projeto é petista que quer implantar na nossa cidade a igualdade de gênero". O vereador Marcos Antonio dos Santos (PTB), o Maizena Dunga Vans, também se demonstrou favorável ao projeto e aproveitou seu tempo na Tribuna para, mais uma vez, criticar a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) por implantar banheiros unissex.

Já o vereador Joaquim Rosa (PR) tratou sobre o possível cerceamento que os professores poderão ter caso este projeto seja aprovado. "Acho que pode gerar um cerceamento dos professores. Acredito que isso não pode ocorrer", disse. O vereador ressaltou que anos atrás as escolas ofereciam a disciplina "Organização Social e Política Brasileira" e que a matéria tratava sobre política e não um partido político em especial. "O deputado que criou esse partido faz parte de um partido, então, de qual partido faz parte este projeto?", questionou. Rosa também é favorável a realização da audiência pública, assim como o vereador Lisandro Frederico (PSD). "Estamos aqui para debater ideias, mas não podemos esquecer que a Constituição prevê a liberdade do professor", comentou.

Ainda durante seu discurso na Tribuna, Frederico revelou que a Câmara de Suzano realizará no próximo dia 26, a partir das 17h30, uma palestra que integra a ação nacional "Setembro amarelo - mês de prevenção do suicídio". "O suicídio, no Brasil, mata mais que a Aids e certos tipos de câncer. Por dia, 32 brasileiros decidem tirar suas próprias vidas. É uma questão de saúde pública", argumentou.