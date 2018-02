Suzano fará mutirão de vacinação na quinta e na sexta-feira em horário noturno

Suzano realiza nesta quinta (22) e sexta-feira (23), nas dependências do estacionamento do Suzano Shopping, um mutirão de vacinação contra a febre amarela. O posto volante estará aberto à população das 17 às 21 horas. A medida é necessária para atender suzanenses que ainda não tiveram a oportunidade de se imunizar fora do horário comercial.

Na oportunidade, uma grande estrutura será montada em frente ao Poupatempo de Suzano. Desde o fim do ano passado, mais de 150 mil suzanenses já foram imunizados. No sábado (24), a administração municipal fará mais uma edição do “Dia D” no Parque Municipal Max Feffer, das 9 às 16 horas. Além disso, desde esta terça-feira (20), todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estão aplicando a vacina contra a febre amarela das 9 às 15 horas, exceto o Centro de Saúde II (CSII), na região central da cidade, que imuniza somente quem for fazer viagens internacionais.

“Toda a equipe da secretaria se empenhou para fazer mais esta ação de vacinação, com o mesmo comprometimento que despendeu em campanhas anteriores e que foram bem-sucedidas, tanto em organização quanto nos resultados de imunização do público-alvo. Contudo, agora, frente a essa grandiosa demanda, vamos fazer uma força-tarefa para atender quem ainda não se imunizou contra a febre amarela”, ressaltou o secretário municipal de Saúde, Luis Claudio Rocha Guillaumon.

Mais de 6 mil pessoas foram imunizadas no “Dia D” do último sábado (17), no Parque Max Feffer, que ainda contou com outros serviços voltados à saúde e ao bem-estar da população. O evento, que teve participação do prefeito Rodrigo Ashiuchi e de secretários municipais, ofereceu aos suzanenses testagens rápidas de HIV, sífilis e hepatites B e C – por parte do Serviço de Atendimento Especializado/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA); aferição de pressão arterial, glicose e outros exames; serviços odontológicos; e orientação do setor de Controle de Zoonoses sobre combate ao mosquito Aedes aegypti.