Suzano fará repasses de R$ 780 mil para Apae

A Prefeitura de Suzano fará um repasse de R$ 780 mil para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). O valor será dividido em dois projetos que visam dar continuidade no trabalho da instituição em prol das crianças especiais que frequentam a casa.

O valor de R$ 264 mil será destinado para os atendimentos clínicos, ambulatoriais e estimulação precoce para pessoas com deficiência intelectual, com prazo estimado em 12 meses. Já o projeto "centro de oportunidade, amor e cidadania" receberá R$ 516 mil.

O projeto 'Centro de oportunidades, amor e cidadania', desenvolvido com a Secretaria da Educação também foi realizado no ano passado. Nele, a Apae oferece oficinas de linguagem, desenvolvendo as habilidades e socialização por meio do estímulo. Além da oficina de criando e recriando, na sala de artes com atividades em peças e pintura.

Para cadastrar uma criança na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a família que conta com uma criança especial deve comparecer à Apae com encaminhamento e laudo médico, além da documentação básica para realizar a inscrição na casa. Posteriormente, a entidade agenda um encontro para triagem.

De acordo com a Prefeitura de Suzano, os recursos serão destinados para a prestação de serviços por 12 meses (no caso, o ano de 2019). "Estes repasses têm lei específica, foram aprovados pela Câmara de Vereadores no ano passado e estão na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2019. O investimento é para o atendimento nas áreas da Saúde e Educação a pessoas com deficiência intelectual em Suzano", finaliza.