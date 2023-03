Suzano fará vistoria em rio e aciona Cetesb após mancha avermelhada

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano fará vistoria no rio, localizado na Rua José Araújo Junior, altura do número 142, no Parque Buenos Aires, após denúncia do surgimento de mancha avermelhada no local. A suspeita é de que tenha sido despejada por um frigorífico.

A secretaria também vai encaminhar ofícios à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), que é o órgão licenciador da empresa citada, e também à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), uma vez que pode se tratar de vazamento da rede de esgoto.

Moradores denunciam o despejo e acreditam ser de “sangue de carne”. Teve início no dia 24 de fevereiro e, desde então, os residentes relatam que o cheiro forte vem atraindo bichos ao redor das residências.

Segundo o morador, José Ibraim, o problema de despejo de esgoto e outros poluentes no rio ocorre atrás da sua residência. Agora com o frigorífico, que fica a cerca de 3 quilômetro da residência, despejando sangue a situação ficou pior.

“Estamos sentindo um fedor por conta do sangue. Tem atraído ratos, baratas e por conta disso os bichos entram na nossa residência. É um drama viver aqui”, conta.

A morada Luana Mozzeli confirma que todo dia o frigorífico despeja sangue no rio e o fedor se alastra pelas casas. “Não sabemos mais o que fazer, a situação é decadente. Ficamos preocupados que atraia doença”, comenta.

Na residência de Deise Fernanda, o problema que enfrenta é recorrente nas bombas d'água da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Por conta das bombas não estarem funcionando direito, os resíduos acabam retornando para a residência da moradora. “Quando chove retorna todo o esgoto e resíduos para a minha casa. Já acionamos a Sabesp e não deram retorno”, conta.

A Sabesp informou que foi detectada uma falha na Estação Elevatória de Esgoto Jardim Planalto, que encaminha os esgotos coletados na região para o tratamento. A Estação passou por manutenção e voltou a operar normalmente.

A Companhia encaminhará uma equipe ao endereço informado para verificar a questão do refluxo. O jornal também tentou no final da tarde de ontem falar com responsáveis pelo frigorífico, mas também não conseguiu retorno.