Suzano fará vistoria na Praça Vinte e Um de Abril após queixas de moradores

As reclamações sobre a Praça Vinte e Um de Abril feitas pela população serão averiguadas pela Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos da Prefeitura.

A Prefeitura informou que o local passou por revitalização recentemente.

O DS foi à praça e constatou que o alambrado das quadras está destruído, as quadras de areia e salão necessitam de revitalização. A reportagem conversou com quatro pessoas que moram ou trabalham perto da praça, e a maioria disse que o local precisa passar por revitalização.

Georgio Ramalho, dono de um petshop em frente à praça, disse que a praça precisa melhorar para receber as famílias na época de férias. Segundo ele, "o local enche em época de férias".

Abandonada

"A praça está há bastante tempo abandonada. É triste ver que está assim. Nas férias, muitas famílias vêm até a praça para brincar, é bonito de ver", explicou.

O dono do petshop também conta que há pelo menos 10 meses uma criança se machucou.

Georgio diz que o problema está nos alambrados quebrados.

Mais opinião

O proprietário de um restaurante, também em frente à praça, Marcos Sergio Celestino, conta que o local precisa de um playground para as crianças, e afirma "não é crítica, apenas queremos o melhor para as pessoas".

Marcos cita também o caso da criança que se acidentou.

"O local precisa de uma revitalização drástica, porque há seis meses um jovem se acidentou aqui e quase perdeu a perna. Já comuniquei a Prefeitura, mas não vi muitos resultados", informou Marcos. Maicon Danilo, 15 anos, atualmente apenas estuda, passeava com o cachorro pela praça. O estudante explica que mora no Boa Vista há três anos e o local sempre esteve do mesmo jeito. "A estrutura da praça precisa melhorar, não tem cesta de basquete, rede do gol e o alambrado está bem destruído", contou.