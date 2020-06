Suzano faz 120 acolhimentos, mas ainda há moradores em situação de rua fora de abrigo

O Serviço de Acolhimento Emergencial de Suzano já atendeu mais de 120 pessoas durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). As informações foram passadas pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da cidade.

No entanto, muitos moradores em situação de rua ainda estão na região central sem abrigo.

Atualmente, 30 pessoas de rua estão acolhidas no Ginásio Poliesportivo Paulo Portela, local onde funciona o serviço. Ele tem capacidade para atender até 120 pessoas ao mesmo tempo - mesmo número de pessoas que já recebeu ajuda.

Outras 30 pessoas estão no Lar Bom Samaritano, que tem uma parceria com a Prefeitura de Suzano. A Prefeitura de Suzano está finalizando um processo de parceria com o governo do Estado. O objetivo é ofertar refeições junto ao restaurante Bom prato da cidade. A pasta municipal não deu mais detalhes sobre a iniciativa.

Como funciona

Sempre que chegam ao local, os indivíduos passam por uma triagem, para que seja detectado o novo vírus. Essa ação é realizada por agentes de saúde municipais.

O serviço segue ofertando acolhimento, mesmo que o usuário não queira. Nestes casos, é feito um trabalho de "sensibilização", ressaltando as vantagens de se aceitar ajuda.

Mesmo assim, caso o usuário resista, ele é informado sobre todos os serviços que estão disponíveis no município, caso resolva mudar de ideia.