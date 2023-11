Suzano faz chamamento de famílias que ajudaram na construção do bairro do Sesc

A Prefeitura de Suzano iniciou um levantamento sobre as famílias que fizeram parte da construção do bairro do Sesc, na região norte da cidade, a fim de homenageá-las no Parque do Mirante, que está em construção às margens da avenida Katsutoshi Naito. O objetivo é resgatar a história e destacar os nomes das pessoas que contribuíram com a formação do loteamento entre as décadas de 1940 e 1990. Em seguida, a administração municipal vai implantar placas no futuro espaço de lazer com essas informações. Elas vão trazer um pouco da história e da importância dessas famílias para o bairro, algo semelhante ao que foi feito na revitalização da praça Ernestina Maria de Jesus Bianchi, no entorno da Igreja do Baruel, em Palmeiras, que foi entregue no fim de 2019 com várias placas que carregam um pouco da história do local e do município.

Para participar do levantamento, basta preencher o formulário no link https://bit.ly/sescsuzano, detalhando a relação da família com o bairro. As informações serão reunidas e analisadas por uma comissão para que o histórico possa compor um banco de dados referentes à formação do Sesc. “É uma iniciativa grandiosa da nossa gestão, que também se preocupa em valorizar as pessoas que ajudaram a escrever a história de 74 anos de Suzano. Muitas vezes o morador mais novo não sabe, mas seu vizinho pode ter ajudado a construir a história do bairro em que ambos estão. É uma forma de conhecer as raízes de onde você mora, e não há lugar melhor para fazer isso do que no Parque do Mirante que estamos implantando e que será um ponto de encontro, diversão e lazer para todos”, ressaltou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.

A obra do Parque do Mirante começou em outubro do ano passado, sob responsabilidade da construtora Renov Pavimentação e Construções Ltda. Além da revitalização do local, a antiga estrutura para tratamento de água do bairro, conhecida como “Pirâmide do Sesc”, também passou por intervenções. Um mirante, que foi instalado na extremidade do terreno, proporciona uma vista panorâmica de Suzano, especialmente para a unidade de conservação municipal, com 1,7 milhão de metros quadrados, localizada logo abaixo e que está ligada ao projeto de recuperação da área.