Suzano faz doação de 500 fraldas e recebe 300 litros de leite de Poá

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano realizou a entrega de 500 unidades de fraldas infantis para a Prefeitura de Poá e recebeu a doação de 300 litros na mesma ocasião. O encontro ocorreu na sede do órgão municipal e da Secretaria de Assistência Social poaense, na manhã desta segunda-feira (14). A iniciativa foi concretizada pelas duas presidentes, a primeira-dama suzanense Déborah Raffoul Ishi e a poaense Flavia Souza, e contou com a participação do chefe da pasta local, Wellington Alves Teixeira.

As fraldas doadas haviam sido arrecadadas em Suzano durante a “Gincana dos Servidores Solidários”, promovida em janeiro. Por sua vez, as caixas de leite recebidas eram fruto das trocas solidárias realizadas para as atrações musicais do “Poá Fest 2025”, evento que marcou as comemorações de aniversário de 76 anos de emancipação político-administrativa do município poaense, em março. Agora, os itens se juntarão aos demais alimentos do Fundo Social de Solidariedade de Suzano para as ações voltadas às famílias que mais precisam.

“É com muito carinho que doamos centenas de litros de leite para nossas cidades vizinhas. A arrecadação do ‘Poá Fest’ foi um sucesso graças à generosidade da população, e agora podemos estender esse gesto de solidariedade a quem também precisa. Aproveitamos também para agradecer as fraldas doadas pela Prefeitura de Suzano, formando essa rede do bem no Alto Tietê”, comentou a primeira-dama de Poá.

“Foi uma honra estar ao lado da querida Flávia Souza e do secretário Wellington Alves Teixeira para este verdadeiro encontro de solidariedade entre os dois municípios. Juntos, seguimos firmes no propósito de levar mais dignidade e cuidado a quem mais necessita. A solidariedade nos conecta e nos fortalece. Fazer o bem é o que nos move, principalmente compartilhando e somando esforços”, destacou Déborah.