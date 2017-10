Suzano faz levantamento de áreas e interdições para se preparar para chuva

Um levantamento de todas as áreas de risco em Suzano foi realizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente em conjunto com a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos e a Guarda Civil Municipal Ambiental. Durante a ação, foram feitas intervenções antes da temporada de chuvas, com o objetivo de prevenir possíveis problemas nos locais. Paralelo a iniciativa, o órgão de Manutenção e Serviços Urbanos realiza a limpeza de 1,5 mil bocas de lobo e a recuperação de vias em áreas rurais.

Pensando em providências imediatas antes da chegada da época de chuva no final do ano, a administração municipal afirmou que executa em caráter emergencial a limpeza de córregos e desassoreamento. A medida acontece em cursos d'água nos bairros Vila Barros, Jardim Belém, Vila Márcia, Lagoa Azul e Jardim Dora. As ações estão sendo focadas em locais que já sofreram inundações no ano passado.

A limpeza de cursos d'água no município, que não consta na lista da Prefeitura, aguarda autorização do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) do governo do Estado de São Paulo.

Descarte

O problema de inundações ou até mesmo alagamentos acontece devido ao entupimento de bocas de lobas e córregos, que são alvos de descarte irregular de lixos e entulhos nos locais em Suzano.

Qualquer cidadão que testemunhar o descarte irregular de lixo deve entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, pelo (11) 4745-2055. A multa pode variar entre R$ 1914,48 a R$ 15 mil, no que depende dos agravantes da infração ambiental. Na ocorrência de transtornos com a chuva, deve ser acionada imediatamente a Defesa Civil, pelo telefone 153.