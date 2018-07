Suzano faz mapeamento de 23 ruas para receber intervenções

Pelo menos 23 vias de Suzano vão passar por melhorias para reduzir o número de acidentes de trânsito, atropelamentos e outros tipos de ocorrências. O projeto conta com a parceria do governo do Estado de São Paulo para a realização de obras de adequação nos locais. A primeira intervenção será realizada nesta quarta-feira (4) na Rua Santa Clotilde, entre as ruas Masatsuka Ida e Nossa S. Fátima. O local passará por melhorias na sinalização, como pinturas de faixas e lombadas. As outras intervenções estão agendadas para as próximas semanas.

O levantamento das vias foi feito pela Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana em parceria com o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, projeto que visa diminuir reduzir os acidentes de trânsito pela metade até 2020. "Cabe salientar que estas não são as vias mais perigosas da cidade, e que esta relação conta com locais apontados pelo sistema Infosiga, em parceria com o governo do Estado", explica a pasta de transportes.

As vias estão localizadas em cruzamentos e áreas escolares nas regiões norte, sul e central da cidade. Na área central, por exemplo, a Rua Regina Cabalau Mendonça, entre Rua General Francisco Glicério, e Avenida Angelo Bianconi, entre a Av. Armando Salles de Oliveira e Rua Maria José de Oliveira Bianchi e entre a Avenida Angelo Bianconi e Rua Amadeu José de Moraes passará por intervenções.

Ações de trânsito

Além deste projeto de intervenções, Suzano aposta em outras ações para tentar reduzir os acidentes na cidade.

A Prefeitura realiza, por meio da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano e do setor de Educação de Trânsito, palestras em escolas públicas e particulares do município sobre a importância das leis de trânsito. "O trabalho é realizado por uma equipe de monitores da pasta municipal, devidamente qualificados para a conscientização", informa a pasta de transporte.

Além dessa, há uma ação em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito do Estado (Detran) de São Paulo, para a orientação de motoristas e pedestres em ruas e cruzamentos de grande movimentação na região central da cidade. Essa ação faz parte do programa "Foca no Trânsito".