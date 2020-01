Mercado Suzano fecha o mês de dezembro com mais devedores no comércio Segundo dados da Ace, mais de 9,8 mil pessoas fecharam o ano com o "nome sujo"

14 JAN 2020

Ace, em levantamento, apontou que 9,8 mil pessoas fecharam o ano com o "nome sujo" Foto: Arquivo/DS O número de consumidores inadimplentes cresceu em Suzano. A cidade fechou o mês de dezembro de 2019 com 9.834 devedores, contra 9.073 no mesmo mês de 2018. Isso representa um aumento de 8,38% de inadimplência no comércio da cidade. Os dados são da Associação Comercial e Empresarial de Suzano (Ace Suzano). Em janeiro de 2019 o número de devedores era de 8.830. Só em abril, esse número já ultrapassava a marca de 9.342. Em setembro houve uma queda, 7.931. Mas em dezembro o número escalou novamente, para 9.834, mês com o maior número de devedores no ano. Em contrapartida, cerca de 6.844 pessoas conseguiram sair da lista de devedores em dezembro. Um aumento de 6,1% se comparado ao mesmo mês no ano de 2018, quando 6.426 pessoas saíram da inadimplência. Nesta lista, dezembro foi o mês com maior número de exclusões de inadimplentes, seguido por agosto (6.388), julho (6.255) e junho (6.093). Em média, 8.772 pessoas foram incluídas na lista de inadimplentes por mês, contra 5.892 nomes limpos. Alvani Correa, gerente da Ace, diz que a expectativa para 2020 é boa: "A expectativa é que esse ano seja melhor do que o ano passado. A gente imagina que 2020 seja um ano realmente bom, por conta da liberação do FGTS e outros fatores". Correia diz que há a expectativa de que o comércio aqueça e haja uma melhora na economia também por conta da reforma da previdência. "A economia está atrelada à política. As pessoas sentem um pouco mais de segurança quando o governo começa a se mexer. Com a aprovação da reforma e a sua implementação agora em 2020, isso dá um pouco mais de fôlego para o governo mexer em outras áreas mais sensíveis, como a reforma tributária". A Associação Comercial de Suzano possui serviço de consulta ao SCPC. Para maiores informações, o número é o (11) 4744-8400.

