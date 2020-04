Suzano: feriado de Tiradentes terá reforço de UBS e feiras em funcionamento

A Prefeitura de Suzano adotará medidas diferenciadas para a oferta de serviços municipais de saúde e realização de feiras livres durante o Dia de Tiradentes, na próxima terça-feira (21/04), e também no ponto facultativo na véspera do feriado (20/04). O objetivo é atender à comunidade frente às necessidades impostas pela propagação do novo coronavírus (Covid-19).

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. André Cano Garcia – Boa Vista (avenida Jaguari, 37 – Cidade Boa Vista) estará aberta excepcionalmente nas duas datas no período habitual, das 8 às 17 horas. Além disso, como de costume, o Pronto-Socorro Municipal (rua Kaneji Kodama, 1.459 – Vila Figueira) e o Pronto Atendimento do distrito de Palmeiras (rua Mussi Jorge Antônio, 319 – Jardim Amazonas) estarão funcionando 24 horas por dia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também seguirá em período integral e poderá ser acionado normalmente pelo número 192.

Paralelamente, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego confirmou que as feiras livres estarão abertas no período diurno até as 13 horas. Segundo o chefe da pasta, André Loducca, elas deverão atender aos requisitos da Secretaria Municipal de Saúde referentes ao espaçamento entre barracas, higienização de produtos e comercialização exclusiva de alimentos como frutas, verduras, legumes, ovos, condimentos, carnes e pescados já limpos ou em bandejas.

Outros serviços essenciais que serão mantidos durante o feriado prolongado são coleta de lixo, varrição de rua, velório e cemitérios, além da atuação da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Defesa Civil, que podem ser acionadas pelos números (11) 4745-2150 ou 153. Os contatos telefônicos também receberão denúncias e queixas acerca de aglomerações ou estabelecimentos que desobedeçam os decretos que determinam o distanciamento social durante a quarentena contra o Covid-19, que foi ampliada nesta sexta-feira (17/04) pelo governo do Estado até 10 de maio.

A Secretaria de Saúde de Suzano reforça que a estratégia visa atender todas as regiões da cidade durante a pandemia. “Assim como vem sendo aplicado em todo o mundo e principalmente em nosso município desde o início da quarentena, o distanciamento social como prevenção e a oferta de atendimento àqueles que apresentarem sintomas de síndrome respiratória são fundamentais para o bem-estar de toda a população”, explicou o secretário Luis Claudio Guillaumon.