Suzano finaliza minuta e está próximo de apresentar projeto 'Cidade Limpa'

A Prefeitura de Suzano está próxima de apresentar o projeto "Cidade Limpa", para desencorajar pichações em edifícios comerciais e industriais da cidade. A minuta do projeto de lei foi concluída e já existem diálogos com comerciantes e entidades de classes envolvidas do município.

De acordo com a administração municipal, o projeto não foi apresentado ainda porque "é preciso observar a atual conjuntura econômica", já que o setor comercial está se "recuperando de uma fase sem crescimento da economia".

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego da cidade, a requalificação da área central favorece o aumento no volume de compras em médio a longo prazo, mas nesse momento, a lei poderia sobrecarregar o setor e dificultar a recuperação econômica de uma parcela das empresas.

O DS circulou de ponta a ponta duas das vias de maior movimento de carros e pedestres da cidade e constatou que, juntando ambas, há pelo menos 250 edifícios pichados. Só na Rua General Francisco Glicério, principal via comercial de Suzano, são 175 prédios marcados. Na Rua Benjamin Constant, cerca de 70 construções estão vandalizadas.

Um detalhe importante é que essa análise foi feita durante o dia, em horário comercial e analisando todas as pichações visíveis. Esse número pode ser muito maior, já que as portas dos estabelecimentos - que são locais muito visados pelos pichadores - estavam abertas.

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano afirmou, por meio de nota, que a Guarda Civil Municipal (GCM) conta com rondas específicas para combater pichações pelo município, e que há uma viatura exclusiva para isso.

A cidade conta com a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), que vem trabalhando com patrulhamentos diurnos e noturnos, sobretudo em áreas que foram denunciadas pela população.

Denúncia

A Prefeitura pede para que os moradores que presenciarem atos de vandalismo e depredação entrem em contato com a GCM por meio do telefone 153.

Todos os casos são encaminhados à Delegacia Central, onde é registrado o Boletim de Ocorrência (B.O.). O infrator está sujeito a multa, conforme lei municipal n° 5.092, de 13 de setembro de 2017.