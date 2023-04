Suzano firma parceria para construção de nova escola

A Prefeitura de Suzano firmou uma parceria com as construtoras MRV e Tenda para mitigar os impactos previstos com a implantação de conjuntos habitacionais dessas empresas no entorno do bairro Chácaras Reunidas Guaió.

Assim, uma nova escola municipal, com recursos da iniciativa privada, será construída na cidade. A unidade contará com aproximadamente 360 alunos e seis salas de aula, contemplando tanto a educação infantil quanto o ensino fundamental.

As obras das primeiras estruturas deverão começar nas próximas semanas e a expectativa é de que a unidade seja finalizada no fim do ano.

A escola ocupará uma área de 1.500 m² e se tornará referência para essa região. A construção ficará sob a responsabilidade das construtoras MRV e Tenda em virtude dos empreendimentos que essas empresas estão fazendo na localidade, o que provocará ampliação na demanda de serviços públicos por conta do aumento populacional.

Diante desse cenário, a administração municipal, por meio do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) elaborado pela equipe do secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, identificou a necessidade de se repensar a infraestrutura necessária para atender com qualidade os novos moradores em diferentes áreas, como saúde e educação.

O gerente de projetos da Construtora Tenda, Marlus Werneck, afirmou que a empresa está comprometida em proporcionar o novo espaço de estudo para as crianças suzanenses. “Nosso projeto é encerrar a construção das salas de aula até outubro. Para nós, é bem importante poder colaborar com o município e com sua população”, destacou Werneck.

Ele explicou que 896 novas residências, divididas em dois conjuntos habitacionais, deverão ser entregues pela empresa na região. Um deles fica pronto neste ano e o outro começará a ser construído esse mês.

O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, destacou que o novo equipamento que ficará à disposição da pasta promoverá uma melhor distribuição das vagas de ensino na cidade. “Nessa região, não há uma unidade de referência e, por isso, os alunos têm que procurar escolas em bairros mais distantes de casa”, reforçou Bassini.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, ressaltou que a administração municipal está empenhada em promover o desenvolvimento do município em todas as suas vertentes.

“Ao mesmo tempo que Suzano se desenvolve, com a implantação de novos empreendimentos, também evoluímos com o aumento da nossa infraestrutura de Educação. Será mais um polo de ensino de alto nível, que oferecerá as condições adequadas para o aprendizado dos alunos que ali vão estudar. A cada ano, temos ampliado substancialmente a oferta de vagas com o aumento do número de escolas no município”, lembrou Ashiuchi.