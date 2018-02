Suzano fiscaliza 177 comércios e multa 4 por desrespeito à Lei Antifumo

Levantamento da Vigilância Sanitária de Suzano revela que 177 comércios foram vistoriados em 2017 e, desses, quatro foram multados por desrespeito à Lei Antifumo. Só para se ter uma ideia, nos últimos dois anos, 26 estabelecimentos foram autuados por desrespeito à Lei Antifumo, que proíbe fumar em locais total ou parcialmente fechados. O número de autuações não mudou de um ano para o outro, em 2016 e 2017 foram penalizado 13 estabelecimentos. A Vigilância Sanitária Municipal fez o levantamento dos dados e informou que destas 26 autuações, os estabelecimentos principais eram bares.

Das 13 autuações de 2016, sete estão em trâmite (fase de recurso) e seis resultaram em multas. Já em 2017, das 13 penalidades, nove ocorrências estão em trâmite e as outras quatro resultaram em multas.

Mesmo mantendo o número de autuações iguais por dois anos seguidos, o total de visitações a estabelecimentos aumentou 19%. Em 2016, foram feitas 149 visitas e no ano passado, 177.

Segundo o diretor da Vigilância Sanitária Municipal, Mauro Vaz, a grande maioria dos estabelecimentos respeita a legislação com a devida sinalização e coibindo o uso do tabaco. Até o momento, 2018 não teve autuações em desrespeito a Lei.

Especificamente no Alto Tietê, desde a restrição em 2009, foram 46,3 mil inspeções e 148 multas aplicadas aos estabelecimentos comerciais para combater o tabagismo passivo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), esta é a terceira causa de morte evitável.

No estado, foram realizadas mais 1,8 milhão de inspeções e 4.019 multas aplicadas nos estabelecimentos desde 2009. O levantamento dos dados foi feito e divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. "O índice de cumprimento da legislação é de 99,7% dos estabelecimentos vistoriados desde agosto de 2009".

Projeto proíbe motorista de fumar dentro do carro

A proposta que proíbe o motorista de fumar dentro de veículos tem apoio da maioria dos suzanenses. O projeto do senador Humberto Costa (PT-PE) prevê multas para quem consumir cigarros no interior de veículos. O objetivo é proibir o fumo na presença de crianças e menores de idade, que estão sujeitos aos efeitos nocivos do cigarro. A vendedora Adriana Ferreira, de 32 anos conta que no caso de crianças no carro, a lei seria válida. "Nesse quesito acho importe haver a proibição. Agora, proibir um adulto de fumar no próprio carro não é certo", opina.



O operador Ray Diney, de 31 anos é a favor da lei, porém acredita que muitos motoristas não vão respeitá-la. "Eu sou a favor, principalmente por causa das crianças. Acho que o cigarro tira um pouco da atenção dos motoristas, além da fumaça incomodar quem está por perto", explica. O caminhoneiro Carlos Augusto, de 30 anos é fumante e concorda com a proposta da lei. Ele explica que o cigarro tira a atenção do trânsito e atrapalha os outros motoristas que inalam a fumaça. "Sou caminhoneiro e sei que o cigarro tira atenção. Evito fumar quando estou dirigindo, é difícil, mas evito. Sobre as crianças, tenho um filho de 6 anos e não fumo perto dele porque sei dos riscos que ele sofre inalando a fumaça", conta.