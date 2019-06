Suzano fiscaliza som alto e fecha 17 comércios por perturbação do sossego

Fiscalização da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano resultou no fechamento de 17 estabelecimentos comerciais da cidade por casos de “perturbação do sossego”, somente no período de janeiro a maio de 2019.

Para efeito de comparação, o ano inteiro de 2018 não teve nenhum estabelecimento fechado.

O número de multas aplicadas contra donos de estabelecimentos “barulhentos” na cidade é de 13, só nos cinco primeiros meses de 2019. No ano passado inteiro, apenas dez multas foram aplicadas.

Já o número de advertências aplicadas em estabelecimentos e residências em 2019 foram 6, o mesmo número registrado no ano passado inteiro. Três pessoas foram punidas pela lei e repetiram a infração. Elas entraram na lista de reincidentes.

Atendimentos e denúncias

Em 2019, a GCM realizou 589 atendimentos, sendo que 232 foram originados de denúncias por excesso de barulho.

O número de atendimentos feitos em 2018 foi de 806, sendo 386 denúncias.

Em apenas cinco meses, o número de denúncias e de atendimentos realizados pela GCM por perturbação de sossego já supera a metade do número do ano passado.

Exaustor no Senai

O DS recebeu reclamações referentes ao barulho de um exaustor na unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Suzano, que estaria perturbando o sossego de moradores vizinhos a escola. Segundo um residente, que prefere não se identificar, o barulho é insuportável e foi comparado com o de uma “turbina de avião”.

“Meu condomínio tem duas torres, que formam uma espécie de ‘túnel’ e que amplifica o barulho. O som começa às 7 horas da manhã e fica até 22 horas. Eu trabalho viajando, mas sempre que estou em casa não tenho paz”, disse o rapaz.

Resposta da unidade

De acordo com o presidente da unidade de Suzano, Itamar Cruz, trata-se do som do exaustor de uma das oficinas.

O presidente afirma que recebeu reclamações de moradores e que a Guarda Civil Municipal (GCM) foi chamada há cerca de dez dias.

A equipe da GCM, então, fez a medição do barulho e constatou que estava dentro dos parâmetros legais.