Suzano fortalece assistência social com visitas a espaços de acolhimento

A Prefeitura de Suzano, por meio do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, realizou na manhã desta segunda-feira (17/03) visitas a dois importantes espaços de acolhimento na cidade: o Instituto Virtutis e o Instituto Gusmão dos Santos. A iniciativa foi conduzida pela presidente do Fundo Social, a primeira-dama Déborah Raffoul; pelo secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo; e pelo diretor da Gestão do Sistema Único de Assistência Social (Suas), Carlos Araujo, que acompanharam de perto os serviços oferecidos às famílias atendidas.

No Instituto Virtutis, localizado no bairro Jardim Gardênia Azul, que atende cerca de cem crianças e adolescentes, o trio foi recebido pelo padre Luis Hidalgo e sua equipe. O espaço atua no fortalecimento de vínculos familiares e sociais por meio de atividades socioeducativas, culturais e recreativas, além de acompanhamento social. Durante a visita, foram discutidas estratégias para potencializar o atendimento e ampliar o impacto das ações desenvolvidas.

Por sua vez, no Instituto Gusmão dos Santos, que acolhe aproximadamente 400 pessoas, entre mulheres, crianças e adolescentes, o foco está na assistência social e na capacitação. O local oferece suporte às famílias em situação de vulnerabilidade, promovendo cursos, oficinas e acompanhamento individualizado. Representadas por Aparecida Capelli e Jussara Silêncio, as equipes do instituto apresentaram os trabalhos realizados e as demandas para aprimorar o atendimento.

Durante a agenda, Déborah Raffoul e Geraldo Garippo enfatizaram a importância de aprimorar as políticas de assistência social. O objetivo é garantir que mais pessoas tenham acesso aos serviços e oportunidades que fazem a diferença na vida das famílias, criando um ambiente mais justo e com mais possibilidades de crescimento para todos.

“Os espaços de acolhimento são primordiais para o desenvolvimento e o bem-estar das famílias. No Instituto Virtutis e no Instituto Gusmão dos Santos, vi de perto como o trabalho realizado impacta de forma positiva a vida de crianças, adolescentes e mulheres. Não estamos apenas oferecendo assistência, mas criando um ambiente de oportunidades”, afirmou Déborah Raffoul.

Para Garippo, essas visitas reforçam a relevância de garantir que os serviços de acolhimento cheguem a quem realmente precisa. “As conversas que tivemos aqui hoje nos ajudam a identificar as melhorias que podem ser feitas, bem como a ampliar o atendimento. O trabalho conjunto entre o Poder Público e as entidades sociais é fundamental para assegurar mais dignidade e qualidade de vida para nossa população”, pontuou o chefe da pasta.