Suzano ganha décima Praça Comunitária

A Prefeitura de Suzano oficializou neste sábado (12) a entrega de mais uma Praça Comunitária, desta vez no Jardim Monte Cristo. Este é o décimo espaço público revitalizado por meio de parceria entre a atual administração municipal e a população. Neste Dia das Crianças, ainda houve atividades para o público infantil com brinquedos infláveis e música.

O evento contou com a participação do prefeito Rodrigo Ashiuchi, da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Larissa Ashiuchi, e do assessor especial Márcio Alexandre de Souza, responsável pelo Viveiro Municipal Tomoe Uemura, que forneceu materiais e se engajou com a população para a implantação da Praça Comunitária na rua Conde de Monte Cristo.

O local escolhido fica às margens do rio Guaió, no limite com Poá, e em meio à Mata Atlântica. Durante três meses, os moradores se uniram para transformar o terreno, plantando mudas de várias espécies, como clorofito e dália, e instalando bancos, playground, nova calçada e “cercas” de pneus. Além de oferecer todos os itens e infraestrutura necessários e proporcionar capacitação em jardinagem, a Prefeitura de Suzano ainda implantou no local uma Academia ao Ar Livre.

“Antes, ali era um ponto abandonado e de descarte de lixo e de entulho. Agora, as famílias têm um novo ponto de encontro, um lugar para lazer, contemplação e prática de exercícios físicos junto à natureza”, destacou o prefeito. “Esse tipo de iniciativa fortalece a participação e o envolvimento da comunidade, que se dedicou para criar este lindo espaço e que, certamente, também atuará na sua conservação daqui em diante”, complementou a primeira-dama.

De acordo com o assessor Márcio Alexandre de Souza, idealizador do projeto, a próxima Praça Comunitária, a 11ª desta gestão, deverá ser entregue em novembro, na Vila Urupês. “O resultado bastante positivo que obtivemos com essa ação está estimulando pessoas de outras regiões da cidade a nos procurarem para fazer o mesmo nos bairros onde vivem”, afirmou.