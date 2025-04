Suzano ganha três novas ambulâncias para uso do Samu

Na data em que se comemora o “Dia do Prefeito” (11/04), o chefe do Executivo municipal, Pedro Ishi, promoveu a entrega simbólica de três ambulâncias no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, onde esteve acompanhado do titular da pasta da Saúde, Diego Ferreira; do presidente da Câmara, Artur Takayama e de outros secretários municipais e vereadores. Os veículos renovarão a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Suzano.

O setor seguirá com as quatro ambulâncias que já vinham atendendo a população por meio do telefone 192, porém será proporcionado mais conforto para os pacientes e melhores condições para os profissionais que prestarão os serviços de saúde. Os três utilitários novos, destinados ao suporte básico, se somarão àquele reservado para o suporte avançado, que havia sido renovado em 2023.

As ambulâncias novas, do modelo Renault Master Grand Furgão, foram adquiridas por meio de um investimento de R$ 867 mil reais, com recursos viabilizados pelo Ministério da Saúde. Os veículos são compostos por maca para transporte, oxigênio e mochila para atendimento ao trauma. Além do condutor, uma auxiliar de Enfermagem ficará sempre à disposição para os cuidados do transportado. Nos primeiros cem dias de 2025, o Samu promoveu um total de 5.124 atendimentos, sendo 831 traumáticos, 169 psiquiátricos, 81 relacionados à Ginecologia e Obstetrícia, 4.013 clínicos, quatro de neonatal e 26 pediátricos.

O secretário afirmou que a renovação dos veículos é mais uma conquista importante para a Saúde de Suzano. “Sabemos o quanto é importante garantir o aprimoramento contínuo da estrutura que compõe a rede municipal”, declarou Ferreira.

O prefeito ressaltou a importância das tratativas com o governo federal para a busca de recursos e agradeceu o apoio que Suzano vem recebendo na Câmara dos Deputados. “Temos que reconhecer o trabalho de quem sempre está ao nosso lado para as conquistas da cidade. Faço questão de mencionar o nome do deputado federal Marcio Alvino, que batalha pela nossa região em Brasília. A chegada das ambulâncias mostra a importância do trabalho do Samu e nossa atenção com a Saúde da população”, destacou Pedro Ishi.

Também participaram da entrega simbólica das ambulâncias o secretário municipal de Governo, Alex Santos, o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva, assim como o diretor de Urgência e Emergência (RUE), Matheus Miyake, e a diretora do INTS, Joyce Moreira. O Samu foi representado pela coordenadora geral e de Enfermagem, Giselda Rodrigues; e pelo coordenador médico, Helder Takeo Kogawa.