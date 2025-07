Suzano garante 52 toneladas de alimentos à população por meio de programa

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano viabilizou, no primeiro semestre deste ano, a destinação de 52,5 toneladas de alimentos a 26 entidades socioassistenciais por meio da execução do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do governo federal, e do Programa Municipal de Aquisição de Alimentos (PMAA). As iniciativas garantiram o repasse de R$ 263 mil a 65 agricultores locais, que garantiram a produção de 2 mil refeições.

As estratégias estão reforçando as políticas que visam garantir o acesso à alimentação adequada para pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, ao mesmo tempo em que promovem a inclusão econômica e social de agricultores familiares. Os programas funcionam por meio de uma lógica que incentiva a compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar e os destina a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Esse ciclo virtuoso é regulado pelo Banco de Alimentos, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na rua Abdo Rachid, 55, no centro. Este polo tem como função viabilizar a arrecadação provenientes de doações e adquirir produtos dos agricultores familiares, por meio do sistema federal de compras diretas.

Além da conferência de notas de entrega, da qualidade, pesagem e repasse dos alimentos selecionados às entidades cadastradas, o banco ainda visa melhorias na saúde alimentar das pessoas atendidas, realizando análise das entidades beneficiadas, propondo adequações, promovendo visitas periódicas nas entidades e famílias assistidas, e acompanhando os trabalhos dos conselhos.

Há pouco mais de dois anos, ainda na gestão Rodrigo Ashiuchi, Suzano reforçou este serviço com sua política própria voltada para este serviço, que potencializou o alcance e os resultados do trabalho. O PMAA foi instituído pela lei federal 5.435, de 12 de abril de 2023, e regulamentado pelo decreto 9.924 de 19 de maio de 2023, com o objetivo de promover o acesso à alimentação em quantidade, qualidade e regularidade necessárias às pessoas em risco de insegurança alimentar e nutricional, sob a perspectiva do direito humano à alimentação adequada e saudável.

O instrumento também teve como finalidade incentivar a valorização e o consumo dos alimentos produzidos pela agricultura familiar, urbana e periurbana sustentável, promovendo a sua inclusão econômica e social, com fomento ao processamento de alimentos, à agroindustrialização e à geração de renda. Por esse documento, foram destacados os 29 itens de frutas, hortaliças e legumes que estão sendo proporcionados às famílias.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, afirmou que essas políticas têm feito a diferença para agricultores e famílias em situação de vulnerabilidade social. “Essas duas mil refeições garantiram alimento de qualidade para aqueles que mais precisam e foram proporcionadas pela atuação do setor agrícola local, que teve a oportunidade de se desenvolver com os recursos que foram repassados”, declarou o titular da pasta.

A mesma opinião é compartilhada pelo prefeito Pedro Ishi. “A promoção de iniciativas como essa nos dá a certeza de que estamos no caminho certo ao proporcionar uma alimentação de primeira, com verduras e legumes, e demais itens, imprescindíveis à saúde da nossa população. Essa foi uma ação que começou com o nosso sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi e segue forte em nossa gestão”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.