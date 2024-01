Suzano garante capacitação a 1,4 mil alunos no Saspe e a 933 no CCMI

Um ano intenso de atividades marcou o calendário de 2023 do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti. Cursos de Promotoras Legais Populares (PLPs), de corte e costura e formações em artesanato reciclado, tranças africanas, manicure e massoterapia, entre outros, alcançaram 1,4 mil alunos no Saspe. Já as palestras e formações em coral, alfabetização, karaokê japonês, dança sênior de integração, crochê, tricô, bordado, pintura em tecido, artesanato e jogos proporcionaram novos aprendizados a 933 alunos do CCMI. No contexto acadêmico, a Prefeitura de Suzano ainda contribuiu com a oferta de ensino promovida pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), no polo da cidade, que fechou o ano com 504 alunos.

Para celebrar o fechamento do calendário de eventos em grande estilo, a administração municipal promoveu no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, em 21 de novembro, uma cerimônia para 697 alunos, que participaram de 16 cursos realizados pelo Saspe e pelo CCMI neste ano. Os certificados foram entregues pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi e pela presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi.

Três dias depois, em 24 de novembro, o Saspe garantiu a formação da 11ª turma do curso de PLPs, em cerimônia realizada no Cineteatro Wilma Bentivegna. A solenidade contou com a presença de 88 das 300 mulheres que participaram desta edição do projeto, que proporcionou 34 aulas em 2023, sendo disponibilizadas uma vez por semana no canal oficial da Prefeitura de Suzano no Youtube, por meio do link http://bit.ly/TVPrefeituradeSuzano . Ao longo de nove meses, as alunas receberam orientações sobre direito e cidadania, com especialistas em cada área do conhecimento. Foram apresentados, por exemplo, conteúdos que abordaram noções de Direito Previdenciário, com a advogada Luciana Farias, e Intolerância Religiosa, com a também advogada Geane Calamari.

Organizada para garantir o empoderamento das mulheres, a iniciativa vem se fortalecendo a cada ano e alcançando munícipes de outras cidades, além de Suzano. Os temas abordados já reverberam no Alto Tietê com a formação à distância, por meio dos polos localizados em Poá e Ferraz de Vasconcelos, e também têm sido compartilhadas com mulheres de outros estados, como Minas Gerais. Nesta edição, foram formados sete núcleos espalhados pelo Brasil.

Parcerias

No meio do ano, em 21 de julho, o Saspe realizou, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, a formatura de 500 alunos que participaram de 21 cursos gratuitos oferecidos ao longo do primeiro semestre, por meio de parcerias com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). As formações se relacionaram a segmentos profissionais dos ramos de gastronomia, moda, beleza e estética, proporcionando ao público contato com diversos conteúdos teóricos e práticos.

O ramo gastronômico foi muito trabalhado nos primeiros meses do ano, com formações voltadas aos cursos “Pizzas Doces e Salgadas”, “Pães Doces e Semi Doces”, “Doces Artesanais”, “Tortas e Quiches” e “Sobremesa e Bolo no Pote”, entre outros. Buscando agregar conhecimento de maneira rápida e flexível à população suzanense, o Saspe, também em parceria com o Senai, Senac e Sebrae, promoveu capacitações que ocorreram de forma remota, como “Rotulagem de Alimentos” e “Manutenção Preventiva e Corretiva de Instalação Elétrica”.

Neste período, o órgão realizou 1.034 atendimentos referentes à qualificação profissional, com destaque para os cursos do projeto “Faça e Venda”, que abordou o tema “Artesanatos Reciclados”, com 200 atendimentos. Também foram executadas capacitações no segmento da estética, como “Tratamento Capilar” (100), “Alisamento e Cronograma Capilar” (50) e “Beleza em Ação” (50), entre outros. Ainda na área da beleza, houve oferta dos cursos de “Cabeleireiro” (20), que abordou os procedimentos de alisamento semidefinitivo, técnicas do liso espelhado e vendas de produtos, assim como serviços e gestão do salão, “Tranças Africanas” (20) e “Barbearia para Iniciantes” (10).

CCMI

Entre as inúmeras atividades promovidas pelo CCMI neste ano, algumas chamaram atenção pelo significado dos momentos em que ocorreram. Para celebrar o Dia Nacional do Idoso (01/10), público-alvo do trabalho, foram realizadas no Glicério Boulevard (rua General Francisco Glicério, 1.145 – Centro) apresentações de dança de salão e de karaokê japonês por grupos formados no órgão municipal. As atividades foram conduzidas pelos professores Kleu Araújo, Cecília Kenishi e Marcos Lima da Silva, com o objetivo de fortalecer as atividades associativas e aumentar a integração social dos idosos da cidade.

As ações de dezembro, dedicadas à melhor idade, também contemplaram uma palestra realizada por 20 estudantes do curso de Biomedicina do Centro Universitário Piaget (UniPiaget). Os idosos passaram por orientação sobre os principais exames clínicos de rotina que precisam ser feitos e atividades a serem adotadas para cuidar da saúde.

A iniciativa é parte do projeto de extensão “Comunidade em Ação: Mais Idade, Mais Saúde”, supervisionado pela professora Maíra Campos. Uma equipe da faculdade esteve no CCMI (rua Benjamin Constant, 1375 - Centro) para promover a saúde e prevenir os agravos de doenças. Com essa temática, os estudantes realizaram palestras alertando sobre os cuidados com os principais exames de rotina e também sobre a maneira correta de higienizar os alimentos e as mãos.

Univesp

O polo de Suzano da Univesp, que contou com apoio da equipe do Saspe no atendimento aos alunos, registrou a marca de 854 inscrições para a realização do vestibular de ingresso no ensino superior para o segundo semestre de 2023, número que marcou o recorde de candidaturas desde a inauguração da unidade em 2018.

O referido processo seletivo ofertou 150 vagas, sendo 50 oportunidades para cada eixo básico de ingresso. Foram oferecidos os cursos de Letras, Matemática e Pedagogia (Eixo de Licenciatura); Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação (Eixo de Computação); e Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais (Eixo de Negócios e Produção), totalizando nove formações.

Atualmente, os 504 alunos que estudam no polo de Suzano estão divididos nos cursos de Computação, Licenciaturas em Letras, Negócios e Produção, Matemática, Pedagogia e Gestão Pública. A unidade está localizada na rua Benjamin Constant, 1.375, no centro. O Saspe oferece salas com computadores exclusivos para este uso em sua sede, que está localizada na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro.

A dirigente do Saspe, primeira-dama Larissa Ashiuchi, afirmou que as inúmeras atividades disponibilizadas pela prefeitura, por meio dos órgãos municipais, têm transformado a vida de muitos suzanenses. “É uma grande satisfação podermos proporcionar a tantos munícipes a capacitação nos diversos cursos que são oferecidos. Garantimos oportunidades para que nossa população possa adquirir conhecimento, muitas habilidades e novas perspectivas profissionais, além da socialização por meio das amizades que se formam”, frisou.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, ressaltou que os cursos oferecidos pelo Saspe, CCMI e Univesp valorizam os munícipes e contribuem com o desenvolvimento da cidade. “Buscamos ofertar variados tipos de formação, para que possamos contemplar alunos de diferentes perfis. São iniciativas que trazem bem-estar, auto-estima, aprendizado e capacitação, contribuindo com a evolução pessoal e o crescimento do município. Temos orgulho de cada formatura que realizamos, pois sabemos que este é o caminho para termos um município cada vez melhor”, destacou Ashiuchi.