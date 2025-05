Suzano garante formação a 142 agentes de Saúde que atuam junto à população

A Secretaria de Saúde de Suzano está garantindo a formação de 1.275 horas a 127 agentes Comunitários de Saúde e a 15 agentes de Controle de Endemias para aprimorar conhecimentos sobre a identificação e monitoramento das mudanças de fatores que afetam a saúde da população.

A capacitação, que já teve início, foi viabilizada por meio da inscrição desses profissionais na 2ª edição do “Programa Mais Saúde com Agente”, uma iniciativa desenvolvia por meio de uma parceria entre o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde (Conasems) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

O curso é ofertado na modalidade a distância, utilizando o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do Conasems, e prevê a integração de atividades presenciais e práticas, por meio da mediação pedagógica de tutores e preceptores, com o principal objetivo de fortalecer a Atenção Primária em Saúde, aperfeiçoando a conduta dos agentes de saúde em sua atuação de rotina, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) na Estratégia Saúde da Família (ESF), na prevenção e controle de doenças nas comunidades, e na promoção da saúde.

Os conhecimentos adquiridos nos processos formativos são aplicados de forma gradativa no contexto prático dos profissionais, em continuidade às atividades à distância, com o apoio de profissionais preceptores da Rede SUS local, da coordenadoria da Atenção Básica voltada à Estratégia Saúde da Família, da coordenação do setor de Zoonoses e da coordenação da Educação Permanente em Saúde. As atividades seguirão até o final do segundo semestre deste ano.

A diretora de Atenção à Saúde da pasta, Cíntia Watanabe, que participou das instruções iniciais relacionadas ao trabalho, afirmou que o curso dará mais subsídios para que os profissionais possam conhecer a realidade da população em cada localidade. “A Atenção à Saúde carrega a responsabilidade de permanecer atenta às reais necessidades da população, considerando as realidades locais, o perfil epidemiológico e as recomendações ministeriais e estaduais para a gestão do cuidado em saúde. E nada mais emblemático para traduzir essa missão do que a atuação dos agentes Comunitários de Saúde e de Controle de Endemias”, declarou a diretora.

Por sua vez, o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, ressaltou a importância do trabalho dos agentes na preservação da saúde dos moradores. “O olhar dos profissionais nas comunidades contribui profundamente com a redução de agravos e com a tomada de decisão de gestores locais e das áreas técnicas da Secretaria de Saúde de Suzano. E esse processo de formação reflete na qualificação dos profissionais do SUS e na efetividade das ações e serviços oferecidos na rede, preparando equipes e fortalecendo a saúde no município”, destacou o titular da pasta.