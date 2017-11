Suzano garante recursos do Ministério da Saúde para 1ª etapa do Hospital Regional

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), acompanhado do secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira, viajou a Brasília para uma agenda no Ministério da Saúde.

O republicano se reuniu com o assessor da pasta federal Sergio Luiz da Costa, para tratar do início das obras da primeira etapa do Hospital Regional, que será construído no cruzamento da Rua Sete de Setembro com a Avenida Senador Roberto Simonsen.

Articulada pelo deputado federal Marcio Alvino (PR), a audiência foi responsável por reiterar os R$ 23,7 milhões empenhados pelo governo federal. O projeto para a construção do hospital teve início na gestão do ex-prefeito Marcelo Candido e, neste ano, a administração concluiu o processo licitatório e assinou o contrato com a empresa para construção da unidade. Atualmente, a prefeitura aguarda a autorização da Caixa Econômica Federal para o início das obras.

"Esta obra é um sonho de todos os suzanenses e teve início com o ex-prefeito Marcelo Candido. Após uma série de interrupções por parte de seus sucessores, estamos retomando os trâmites administrativos para que possamos iniciar a obra do primeiro hospital federal no Alto Tietê, que vai atender toda a região. Agradeço o empenho da minha equipe técnica e do deputado federal Marcio Alvino, que, mais uma vez, mostra ser parceiro de Suzano na articulação de projetos para o desenvolvimento social e econômico do município", disse Ashiuchi.

No gabinete de Alvino, o prefeito também teve a confirmação do depósito da segunda parcela da emenda parlamentar no valor de R$ 400 mil para o custeio de serviços da saúde. Deste montante, foram empenhados R$ 340 mil para a aquisição de duas ambulâncias que vão integrar o sistema de atendimento e transporte de pacientes.

"Estou muito feliz em saber que a Saúde de nossa cidade está ganhando recursos e novos equipamentos para atender mais e melhor a população. Somente com um trabalho constante vamos transformar nossa cidade e tornar os serviços públicos de Saúde uma excelência para os munícipes", concluiu o prefeito.