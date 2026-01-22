Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 22 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 22/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Suzano garante recursos para revisão do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos

Projeto aprovado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê viabiliza atualização do documento

22 janeiro 2026 - 19h00Por da Reportagem Local
Suzano garante recursos para revisão do Plano de Gestão de Resíduos SólidosSuzano garante recursos para revisão do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano recebeu a aprovação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê do projeto para a revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro). 

O contrato com o comitê foi assinado em dezembro e garante investimento total de R$ 543.510,67, sendo R$ 392.363,47 de recursos estaduais e R$ 151.147,20 referentes à contrapartida da prefeitura, executada por meio de serviços técnicos e apoio institucional, sem utilização de recursos do Tesouro Municipal. A iniciativa viabiliza a contratação de uma empresa especializada para atualizar o plano, considerando as mudanças legais e operacionais ocorridas nos últimos anos.

O prazo total previsto para o projeto é de 18 meses, período que engloba todas as etapas do processo. Esse tempo considera tanto a vigência do convênio firmado entre a prefeitura e o Comitê da Bacia Hidrográfica, de onde são obtidos os recursos estaduais, quanto os procedimentos administrativos de licitação e a execução dos trabalhos pela empresa que será contratada. 

A última versão do PMGIRS foi elaborada pela própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em 2019. De acordo com o Novo Marco Legal do Saneamento, instituído pela Lei Federal 14.026/2020, os planos municipais podem ser revistos em um prazo de até dez anos. Com foco no aprimoramento da gestão e na adequação ao novo cenário do município, a prefeitura optou por antecipar a revisão em razão das mudanças ocorridas na gestão de resíduos, principalmente após a assinatura da Parceria Público-Privada (PPP) para o manejo de resíduos, em 2022. Com o novo contrato, a gestão passou a envolver novas responsabilidades, metas e exigências técnicas, jurídicas e operacionais, tornando necessária a atualização do plano.

A revisão será estruturada, em linhas gerais, em três etapas: diagnóstico, com levantamento da situação atual; prognóstico, com estudos e alternativas para a gestão dos resíduos; e proposição, com diretrizes, estratégias e ações para a implementação do plano atualizado.

Todo o processo contará com participação da população, por meio de pesquisas de percepção, oficinas e audiência pública, conforme previsto na legislação. A expectativa é que a revisão contribua para o aprimoramento da organização e da eficiência dos serviços de manejo de resíduos no município.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, a revisão do plano vem para melhorar o que já é feito na cidade. “A ideia é deixar tudo mais claro e bem alinhado com a realidade de hoje. A cidade cresceu, os serviços mudaram e o plano precisa acompanhar isso”, apontou o titular da pasta.

Já o prefeito Pedro Ishi ressaltou que a aprovação do projeto destaca a capacidade de Suzano em estruturar ações de médio e longo prazo. “Trabalhamos para que a cidade tenha instrumentos concretos para orientar decisões importantes”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Passe Livre registra 1.375 inscrições nos primeiros dez dias de cadastro
Transporte

Passe Livre registra 1.375 inscrições nos primeiros dez dias de cadastro

Parque Max Feffer recebe evento presencial do 'Baby, me Leva!' neste domingo
Adoção

Parque Max Feffer recebe evento presencial do 'Baby, me Leva!' neste domingo

Aeamc promove curso Roteiro para Iniciar na Perícia Judicial
Curso

Aeamc promove curso Roteiro para Iniciar na Perícia Judicial

Brasil registra aumento de transtornos mentais e o monitoramento contínuo de pacientes previne crise
Cidades

Brasil registra aumento de transtornos mentais e o monitoramento contínuo de pacientes previne crise

Suzano recebe 75&ordm; Campeonato Intercolonial de Tênis de Mesa e celebra tradição e inclusão
Cidades

Suzano recebe 75º Campeonato Intercolonial de Tênis de Mesa e celebra tradição e inclusão

Carreta da Mamografia encerra ação com quase 600 mulheres atendidas
Saúde

Carreta da Mamografia encerra ação com quase 600 mulheres atendidas