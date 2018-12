Suzano implanta sistema eletrônico para aprovação de projetos

Com intuito de otimizar custos e facilitar a gestão de informações geoespaciais de fontes oficiais, além da agilidade e eficiência à implementação de políticas públicas regionais, a Prefeitura de Suzano lançou, nesta quinta-feira, o sistema on-line para a aprovação de projetos e a solicitação de documentos emitidos pela Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação.

A plataforma virtual chamada Acto, está sendo realizada pela empresa InMov Inteligência em Movimento Ltda., contratada pela Prefeitura. Além disso, nos dias 15 e 17 de janeiro será realizada a capacitação de profissionais que requerem esse tipo de documentação no dia a dia para saberem como dar entrada nos pedidos e como fazer o acompanhamento. Os interessados poderão se cadastrar a partir de 26 de dezembro, no site www.suzano.sp.gov.br.

O Sistema de Informações Metropolitanas (SIM) da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa), que também é responsável pelo planejamento regional e metropolitano do Estado de São Paulo, possibilita informatizar os serviços prestados pela administração municipal. Na prática, será possível fazer solicitações e acompanhamentos pela Internet 24 horas por dia, sem a necessidade de comparecer pessoalmente ao setor responsável, o que irá garantir agilidade, transparência e economia.

A população também poderá ter o acesso as informações desejadas, como a emissão de alvarás, acesso as áreas de mananciais, localização de pontos a partir de endereços ou coordenadas, projetos de obras particulares (residenciais, comerciais e industriais) e emissão de Ocupe-se, Certidão de Diretrizes, Certidão de Desdobro, licenças e autorizações, entre outros.

"Desde outubro, estamos realizando a capacitação dos funcionários. Um delas foi a arquiteta, Patrícia Sayuri, que realizou o experimento externo e recebeu a certificação no dia do lançamento do projeto. A ideia, é colocarmos em prática, a partir de fevereiro, o sistema on-line", afirma o secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira.

"Suzano está dando um passo muito grande com esse projeto inovador, sem contar que, a transparência em que o cidadão poderá ter acesso as informações com praticidade e qualidade, permite não apenas o acesso as documentações, mas na aprovação de projetos também", enfatiza o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR).

Na oportunidade, Ashiuchi informou também que 2018 encerrará com aproximadamente R$ 70 milhões de redução das dívidas públicas. "Isso na prática resulta numa boa gestão, pois estamos trabalhando e trazendo melhorias para Suzano", conclui o prefeito.