Suzano implantará sistema de gestão informatizada na Educação

A Secretaria de Administração de Suzano promoveu nesta sexta-feira (11) um treinamento sobre o Sistema de Gestão Educacional (SGE) com secretários de todas as escolas da rede municipal de Educação, no auditório do edifício Columbia, região central. Ao todo foram 75 funcionários participantes. A novidade começará a ser utilizada em toda a rede municipal no início do ano letivo (6 de fevereiro), para computar e acompanhar todos os dados dos estudantes matriculados.

A capacitação foi realizada em dois períodos, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas, por representantes da empresa responsável pela implantação, a Sonner Informática. O objetivo do encontro foi capacitá-los a utilizar o sistema informatizado de gestão que realizará o cadastro de alunos, de turmas, pré-matrícula, matrícula em lote, lançamento de faltas e notas, elaboração de relatórios gerenciais, grade curricular, acompanhamento pedagógico, suporte e visão geral do estudante.

Com isso, o programa trará diversos benefícios, como, por exemplo, agilidade nos processos da escola, emissão de atas e relatórios de forma automatizada, eliminação de planilhas de controle paralelas, exportação de relatórios para vários formatos de arquivo, facilidade na comunicação com as demais escolas da rede de ensino, redução do uso de papel, atualizações refletidas em tempo real para a toda a rede e acompanhamento da evolução do aluno.

Futuramente, em uma segunda etapa, a ideia é que esse sistema também venha a ser acessado externamente pelos pais e responsáveis da criança, por meio de um portal ou aplicativo, para acompanhar notas e frequência nas aulas. Inclusive, será possível sistematizar os alunos que farão uso do transporte escolar. “Toda a vida acadêmica do aluno estará 100% neste sistema, sem nenhum risco de perder esses dados”, reiterou o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini.

Em 2018 houve um projeto piloto em dez escolas da cidade para testar a adesão. Foi o primeiro passo para a implantação total. “Muitos já estão se ajustando ao sistema. Agora vamos expandi-lo para toda a rede municipal, nas 91 escolas que temos. Suzano é o único município da região do Alto Tietê a adquirir o sistema. É um investimento em tecnologia que trará diversos benefícios para a escola e para a comunidade. Seremos exemplo em gestão informatizada não só na Educação, mas também em outras áreas”, destacou a secretária municipal de Administração, Cintia Renata Lira.