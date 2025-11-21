Suzano impulsiona empreendedorismo feminino e fortalece geração de renda no interior de São Paulo

O fortalecimento do empreendedorismo feminino é um caminho para ampliar renda e promover o desenvolvimento sustentável. Atenta a esse potencial transformador, a Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, tem ampliado sua atuação social nas regiões onde está presente, apoiando iniciativas que estimulam a participação de mulheres na geração de renda e na gestão de seus próprios negócios.

Por meio de parcerias com organizações locais, prefeituras e instituições, a companhia apoia iniciativas que promovem capacitação, geração de renda e autonomia para mulheres em diferentes regiões do interior de São Paulo. Essas ações reforçam o compromisso da Suzano com sua meta de contribuir para retirar 200 mil pessoas da linha da pobreza até 2030 e evidenciam a importância do relacionamento com comunidades locais e do desenvolvimento do território.

De acordo com o Relatório Técnico de Empreendedorismo Feminino 2024 do Sebrae, as mulheres representam 34% dos empreendedores do Brasil — mais de 10,3 milhões de brasileiras à frente de seus próprios negócios. Essa participação tende a crescer nos próximos anos: segundo o Monitor Global de Empreendedorismo 2023, 54,6% dos brasileiros que planejam empreender até 2026 são mulheres. Nesse contexto, iniciativas como as apoiadas pela Suzano são fundamentais para o fortalecimento da autonomia feminina.

“O avanço do empreendedorismo feminino reforça a importância de ações que gerem oportunidades reais de transformação social. Na Suzano, acreditamos que apoiar mulheres empreendedoras é essencial para o desenvolvimento sustentável das comunidades. Ao fomentar capacitação e inclusão produtiva, fortalecemos autonomia e renda, impulsionando também o progresso das famílias e comunidades. Esse é um exemplo concreto de como colocamos em prática nosso direcionador que diz que só é bom para nós se for bom para o mundo”, afirma Joana Mamedes, coordenadora de Relacionamento Social da Suzano.

Iniciativas que transformam realidades

A Suzano apoia diversos projetos que impulsionam o protagonismo feminino por meio do artesanato, da agricultura familiar, da gastronomia e de outras atividades empreendedoras. Entre as iniciativas de destaque está o programa Incubadora Social de Jundiapeba, desenvolvido em parceria com a Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio do programa Conduz, que oferece qualificação, suporte técnico e incentivo ao desenvolvimento de empreendedores(as), além de oportunidades de comercialização em feiras, e espaços da empresa, como o Espaço Sustentabilidade, iniciativa da Suzano que oferece a artesãos(as) e microempreendedores(as) locais a oportunidade de expor e comercializar seus produtos semanalmente nas unidades da empresa em Mogi das Cruzes e Suzano e, pontualmente, em eventos corporativos.

Ao todo, o projeto beneficia 60 empreendedores(as) e impacta cerca de 200 pessoas (beneficiários(as) indiretos(as)), sendo a maioria mulheres. Uma delas, é a artesã Elizabeth Clemente Melo, que trabalha com crochê há mais de vinte anos e viu o seu negócio ganhar novos horizontes, a partir da inserção no programa. “Com o apoio da Incubadora, consegui uma bolsa fomento, que me ajuda muito a comprar materiais para o desenvolvimento das peças. Além disso, passei a conhecer outras mulheres artesãs e empreendedoras, o que ampliou a minha rede de contatos, possibilitou a troca de experiências e ampliou o meu olhar sobre o negócio. Além de trazer novas oportunidades de vendas, o Espaço Sustentabilidade traz visibilidade ao nosso trabalho e nos motiva cada vez mais”, comenta.

A bióloga e apicultora Wanda Ziviani Alcantara, moradora de Suzano, é outra empreendedora beneficiada pelas iniciativas da companhia. Integrante da Cadeia Produtiva Local (CPL) do Mel do Alto Tietê, ela participa do programa de Apicultura, iniciativa da Suzano voltada ao fomento da apicultura sustentável, e afirma que sua trajetória empreendedora ganhou força com a chegada ao programa.

“Nosso produto já era conhecido em diversos lugares de São Paulo e de outros Estados, mas havia uma necessidade de conseguirmos tornar nosso produto conhecido em nossa cidade e isso foi possível graças ao programa de Apicultura da Suzano”, comemora.

Para ela, empreender transformou sua vida, ampliou horizontes e ajudou a aproximar seu negócio da comunidade. “Muito mais do que vender o produto, construímos uma relação com os(as) clientes. Hoje recebemos diversos convites para oferecer palestras e capacitação a outros(as) empreendedores(as) e assim conseguimos compartilhar conhecimento para que mais famílias também possam melhorar sua renda. A Suzano foi fundamental nesse processo”, conclui.