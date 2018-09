Suzano imuniza quase totalidade do público-alvo contra sarampo e pólio

Suzano registrou a imunização de quase todo o público-alvo estimado para a Campanha de Vacinação Contra Sarampo e Poliomilite. A meta era vacinar 95% das 15.705 crianças de 1 a 5 anos incompletos da cidade até 14 de setembro (sexta-feira), oficialmente o último dia da mobilização, embora ela continue ocorrendo em várias regiões do Estado, em especial onde a cobertura não foi atingida.

De acordo com a Diretoria de Vigilância em Saúde, mais de 40 dias após o início da campanha (4/8), foram aplicadas 15.497 doses contra a primeira doença e 15.695 em relação à segunda, o que corresponde a 98,68% e 99,94% do público-alvo, respectivamente. Em todo o País, a meta de 95% foi alcançada nesta segunda-feira (17), com mais de 10 milhões de crianças imunizadas. Já o Estado de São Paulo alcançou o índice apenas quanto à vacinação contra a poliomielite.

“Ainda estamos aguardando novas orientações da Secretaria de Estado da Saúde sobre a campanha, mas o fato é que Suzano já superou o esperado há alguns dias. Por outro lado, as doses continuam disponíveis nas 22 UBSs e USFs (Unidades Básicas de Saúde e de Saúde da Família) e quem procurar esses locais será imunizado”, destacou a diretora de Vigilância em Saúde, Maria Cristina Perin.