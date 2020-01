Suzano inaugura escola no Jardim Quaresmeira neste sábado

O Jardim Quaresmeira recebe no próximo sábado (1°) uma nova unidade de ensino voltada à Educação Infantil, para alunos de 4 e 5 anos de idade (G4 e G5). A escola municipal deverá atender 300 alunos, nos períodos manhã e tarde, já a partir desta quarta-feira (05/02), seguindo o calendário escolar. A obra, que foi acompanhada pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi e pelo secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, nesta quinta-feira (30), teve custo zero para o município, sendo contrapartida da MRV Engenharia a partir do Termo de Compromisso firmado com o município.

A escola, localizada na rua Eunice Cerqueira Innocencio, deve ser apresentada à comunidade neste sábado, a partir das 10 horas. O novo equipamento conta com seis salas, conforme o modelo estabelecido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A expectativa é de que a unidade atenda não só as crianças do Jardim Quaresmeiras, mas também os bairros adjacentes, como o Casa Branca e Suzanópolis.

O trabalho é resultado da mitigação de impacto proposta pela empresa MRV Engenharia, devido a construção de um conjunto residencial na estrada Santa Mônica, no mesmo bairro. O investimento na unidade foi estimado em R$ 1,8 milhão. Ao longo do período de construção, a obra recebeu visitas de representantes da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação e do prefeito Rodrigo Ashiuchi, que acompanhou de perto o trabalho.

Vale lembrar que a região já conta com a escola municipal José Braz para o atendimento de creche e pré-escola. De acordo com Bassini, a expectativa é de que a cobertura seja aprimorada com a nova unidade. “Já contamos com alunos matriculados no sistema, sendo um trabalho executado ainda no ano passado. As crianças da nova escola iniciarão as aulas já nesta semana, junto ao calendário escolar. Atualmente, atendemos 100% da demanda de Educação Infantil (G4 e G5) no município”, explicou.

Para o chefe do Executivo suzanense, a comunidade que vive na região do Jardim Quaresmeira vai ganhar mais uma escola, que também vem somar com nossos esforços no setor da Educação. “Será mais uma escola para Suzano, mais uma unidade de ensino para a região do Jardim Quaresmeira e mais qualidade de vida para as famílias. Nossa gestão, está empenhada em continuar avançando com a rede municipal de ensino, seja com a inauguração de escolas, com a entrega de materiais e uniformes, com merenda de qualidade e muito mais. Destaco ainda que esta unidade foi feita a partir de parceria público-privada e não teve custos para a prefeitura”, concluiu.

O calendário escolar determina que o planejamento dos professores aconteça na próxima segunda-feira (03/02), para posterior reunião com pais (04/02) e início das aulas na quarta-feira (05/02). Dúvidas e informações podem ser esclarecidas com a Secretaria de Educação, por meio do telefone (11) 4748-8041.