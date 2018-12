Suzano inaugura Natal de Luzes com chegada de Papai Noel e decoração

Suzano inaugurou neste sábado (1º) o "Natal de Luzes 2018" com a chegada do Papai Noel e a entrega da decoração natalina na Praça João Pessoa. O investimento total nas ações foi de R$ 163 mil. A inauguração foi feito pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), acompanhado da primeira-dama Larissa Ashiuchi e secretários. A solenidade de lançamento da comemoração de fim de ano contou com uma missa na Igreja Matriz São Sebastião. Em seguida, foram acessas as luzes da decoração natalina.

Quem for até a praça poderá encontrar feira gastronômica e de artesanato, brinquedos infláveis para crianças, a Casa do Bom Velhinho e muito mais.

Neste sábado, o Fundo Social de Solidariedade também apresentou o resultado do projeto Natal Espetacular, responsável por recolher garrafas pet e criar decorações para o espaço em frente à Prefeitura. Foram recolhidos mais de 33,4 mil pets, sendo que pelo menos 10 mil foram destinadas para confecção da árvore que já está decorando o Paço Municipal. As demais garrafas serão encaminhadas às oficinas de criação de guirlandas e estrelas de Natal.

A Secretaria Municipal de Cultura vai promover também na Praça João Pessoa as apresentações musicais, sempre a partir das 20h30. As apresentações dos corais envolvem 13 entidades e ocorrerão às sextas-feiras, sábados e domingos, até 23 de dezembro.

Já no dia 7 (sexta-feira), será a vez da Praça dos Expedicionários receber a decoração com o "Doce Natal". Para o dia 14 de dezembro (sexta-feira), a partir das 18h30, o Fundo Social promove a Cantata "Natal dos Anjos", na Arena Suzano (Avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). O evento tem pretensão de reunir 3,5 mil pessoas e contar a história do nascimento de Jesus Cristo por meio de canções e encenações.

O "Natal dos Anjos" vai contar com a apresentação de 270 alunos das Escolas Municipais Damásio Ferreira dos Santos, Manoel Vicente, Célia Pereira Lima, Ângela Martins, José Celestino e Therezinha Muzzel, bem como de 65 suzanenses com mais de 60 anos, do Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti.

Haverá a encenação de uma peça teatral sobre o nascimento do menino Jesus, acompanhada de narração. De acordo com Ashiuchi, Suzano ganhará três presentes neste fim de ano: o Cineteatro Wilma Bentivegna, na antiga sede do Legislativo; a Pista de Skate do Parque Municipal Max Feffer; e a Praça Cidade das Flores revitalizada. "Estes equipamentos de cultura, esporte e lazer mostram o desenvolvimento de Suzano e a preocupação desta gestão em oferecer locais públicos de qualidade", destacou.