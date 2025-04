Suzano inaugura nesta terça nova sede do Conselho Tutelar da região norte

A Prefeitura de Suzano inaugura nesta terça-feira (15/04), às 10 horas, a nova sede do Conselho Tutelar da região norte (CT2), que funcionará na rua Jaime Leme, 33, no bairro Cidade Boa Vista. A cerimônia marca a abertura oficial do equipamento, que poderá realizar até cinco atendimentos particularizados de forma simultânea, e até 350 por mês, com o intuito de reforçar a proteção das crianças e adolescentes que tiverem seus direitos violados ou ameaçados. Com 298 metros quadrados (m²), a nova unidade tem o dobro do espaço físico em relação à estrutura antiga, que funcionava na rua Coronel Hildeberto Vieira de Melo, 60, no mesmo bairro. A composição interna, pensada para ter acessibilidade, é formada por cinco salas de atendimento, uma sala de almoxarifado, nove banheiros, uma recepção, uma cozinha, uma brinquedoteca e um espaço específico para armazenamento de prontuários.

O equipamento passa a ser referência para esse serviço na região norte, que possui uma população estimada de quase 113 mil pessoas. Para realizar o acolhimento estarão à disposição nove funcionários, sendo cinco conselheiros tutelares, dois profissionais do setor administrativo, um ajudante geral e um motorista. O CT2 é presidido por Rita de Cássia Cavalcanti e conta com acompanhamento e apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Suzano e da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Além da proteção às crianças e adolescentes que tiverem seus direitos violados ou ameaçados, o Conselho Tutelar também promove orientação aos pais e responsáveis, buscando superar as dificuldades que afetam o bem-estar das crianças e adolescentes. Também é atribuição dos conselheiros requisitar serviços públicos em Saúde, Educação, Assistência Social e outras áreas, nas esferas municipal, estadual e federal, quando há dificuldade de acesso.

Vale destacar que o Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos dos menores de idade, definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Suzano também conta um outro Conselho Tutelar, na região central, que fica localizado na rua Barão do Rio Branco, 249, no bairro Vila Costa, o CT1.

O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, destacou que o espaço garantirá uma condição melhor de atendimento para quem buscar o serviço. “Iniciamos uma nova história para o Conselho Tutelar na região norte com este equipamento que ficará à disposição em novo endereço”, ressaltou o titular da pasta.

O prefeito Pedro Ishi afirmou que a administração municipal está empenhada em implementar as melhorias necessárias nos equipamentos que acolhem os munícipes. “Os Conselhos Tutelares cumprem um papel de extrema relevância, garantindo o suporte necessário nos momentos em que os direitos das crianças e adolescentes estão sob ameaça”, declarou o chefe do Executivo.