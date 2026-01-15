Suzano incentiva participação de empresas na conservação de praças públicas

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, segue incentivando a participação de empresas na conservação de praças públicas do município. A iniciativa ocorre por meio do programa “Adote uma Praça”, que estabelece parcerias com a iniciativa privada para reforçar a manutenção das áreas verdes de lazer, promovendo mais organização, segurança e bem-estar à população.

A adoção das praças garante a realização contínua de serviços como roçagem do mato alto, poda de arbustos de pequeno porte, capinação e limpeza geral dos espaços. As ações contribuem diretamente para a preservação ambiental, melhoram a estética urbana e evitam o acúmulo de lixo e entulho, além de reduzir a proliferação de pragas urbanas, beneficiando tanto os munícipes quanto os comerciantes que circulam diariamente pelos locais.

Por meio do programa, as empresas ou entidades adotantes se comprometem a cuidar da área pública por um período determinado. Em contrapartida, podem contar com benefícios como a instalação de placas de identificação no local, reconhecendo a parceria e o apoio à conservação dos espaços públicos da cidade.

Os interessados em obter mais informações sobre o programa ou em adotar outras praças do município podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo telefone (11) 4745-2055 ou pelo e-mail smma@suzano.sp.gov.br.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, o programa reforça o cuidado coletivo com os espaços públicos e amplia o alcance das ações ambientais no município. “A adoção das praças é uma forma de unir o Poder Público e a iniciativa privada em favor da cidade. Essas parcerias garantem áreas mais limpas, seguras e bem cuidadas, fortalecendo o sentimento de pertencimento da população e incentivando a preservação dos nossos espaços de convivência”, destacou o chefe da pasta.

Adoções já firmadas

No âmbito do programa “Adote uma Praça”, a Prefeitura de Suzano já oficializou parcerias com diferentes empresas que passaram a contribuir diretamente com a conservação de espaços públicos em diversas regiões da cidade. Entre as adoções firmadas estão a Praça Padre Cícero, no bairro Cidade Boa Vista, adotada pelo Box do Construtor, e a Praça Wanda Benvenuti Ubríaco, no Jardim Quaresmeira, que passou a ser cuidada pela Casa de Construção JM II.

Também integram a lista de parcerias o Complexo Katuya Ashiuchi, adotado pelo Shopping de Suzano, a Rotatória Meu Cantinho, sob responsabilidade da Metalúrgica Rocha, além da Praça dos Expedicionários, na região central, adotada pelo Hospital de Olhos Alto Tietê.

As adesões reforçam a importância da participação da iniciativa privada no cuidado com os espaços de lazer e convivência da cidade, ampliando a manutenção das áreas verdes.