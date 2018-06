Suzano inclui dois novos grupos na Campanha de Vacinação contra a Gripe

A Secretaria de Saúde de Suzano incluiu dois novos grupos prioritários na Campanha de Vacinação contra a Gripe. A partir da próxima segunda-feira (18), também poderão se imunizar crianças de 5 a 9 anos, 11 meses e 29 dias, e adultos de 50 a 59 anos. É necessário apresentar documento com foto e, se possível, a carteira de vacinação.

A medida foi definida logo após o anúncio da prorrogação da campanha até 22 de junho (sexta-feira). A ação terminaria nesta sexta-feira (15), mas o Ministério da Saúde determinou a extensão do prazo para que os municípios possam ampliar a quantidade de pessoas imunizadas. Até o momento, 36.468 doses já foram aplicadas na rede municipal, o que corresponde a 67,51% da meta estabelecida para Suzano.

Vale destacar que os outros grupos permanecem sendo vacinados normalmente. São eles: crianças com idade entre seis meses e quatro anos, 11 meses e 29 dias; população com mais de 60 anos; grávidas; puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto); portadores de doenças crônicas; trabalhadores da saúde; professores de escolas públicas e privadas; indígenas; e detentos.

A meta é vacinar 51.230 pessoas que fazem parte dos grupos prioritários. O público com a maior cobertura até o momento é o dos idosos, com um índice que chega a 88,87%. Na sequência aparecem as puérperas, os professores e os trabalhadores da área da saúde, com 71,04%, 64,35% e 59,64%, respectivamente. Gestantes (49,52%) e crianças (46,06%) são as que apresentam os menores volumes de doses aplicadas. Além desses grupos, também foram vacinados 23 indivíduos indígenas e 8.942 pessoas que têm doenças crônicas, porém não há estimava da quantidade dessas duas populações em Suzano.

A vacinação contra os vírus H1N1, H2N3 e Influenza B é realizada nas 22 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs), de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas. Nos postos dos bairros Jardim Europa (segunda e quarta-feira) e Jardim Maitê (terça e quarta-feira) o período é estendido até as 19 horas.

“A prorrogação do período de vacinação oferecida pela rede pública deve ser aproveitada pelas pessoas dos grupos prioritários. A imunização contra o vírus Influenza diminui a incidência dos casos graves da doença. É muito importante”, alerta a diretora de Vigilância em Saúde de Suzano, Cristina Perin.