Suzano inicia ações da campanha 'Janeiro Branco' com foco na saúde mental

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, dará início nesta segunda-feira (12/01) a uma série de ações voltadas à promoção da saúde mental dentro da campanha “Janeiro Branco”. A programação será realizada em Unidades de Saúde da Família (USFs) de diferentes regiões da cidade e inclui palestras, rodas de conversa e atividades educativas direcionadas a usuários e profissionais da rede municipal.

As atividades começam pela USF Jardim Suzanópolis, com palestra às 9 horas com a equipe multidisciplinar. A iniciativa terá o objetivo de reforçar junto aos profissionais a importância do autocuidado emocional. Ao longo do mês, outras unidades também receberão ações, como a do Jardim Europa, Vila Fátima, Jardim Maitê, Jardim Revista, Recanto São José e Jardim do Lago, entre outras (veja programação abaixo). Os endereços das unidades participantes podem ser encontrados por meio do link bit.ly/EnderecosUBS.

Segundo o secretário Diego Ferreira, a iniciativa reforça o compromisso da gestão com o cuidado integral da população. “A saúde mental precisa ser tratada com a mesma seriedade que a saúde física. Essas ações do ‘Janeiro Branco’ aproximam os serviços da população e criam espaços de escuta, orientação e acolhimento. Nosso objetivo é fortalecer a prevenção e estimular as pessoas a cuidarem mais da mente no dia a dia”, destacou.

A campanha é um movimento nacional de conscientização criado no Brasil em 2014. A proposta é aproveitar o início do ano - período marcado por reflexões, novos planos e mudanças - para estimular o debate sobre saúde emocional, prevenção de transtornos mentais e valorização do autocuidado. A cor branca simboliza justamente essa ideia de “recomeço”, como uma folha em branco para escrever novas histórias, com mais equilíbrio e qualidade de vida.

Em Suzano, as ações são conduzidas por equipes multiprofissionais formadas por psicólogos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde e outros profissionais da rede, que promovem encontros com foco em temas como ansiedade, estresse, relações interpessoais, fortalecimento de vínculos e importância da rede de apoio.

Para Ferreira, a campanha também contribui para reduzir o preconceito em torno do tema. “Falar sobre saúde mental ainda é um desafio para muitas pessoas. Com o ‘Janeiro Branco’, queremos mostrar que buscar ajuda é um ato de coragem e cuidado consigo mesmo. A prefeitura está empenhada em criar ambientes mais acolhedores e acessíveis para quem precisa de apoio”, completou.

Confira a programação do ‘Janeiro Branco’

USF Jardim Suzanópolis

Dia 12 de janeiro

Horário: 9 horas

Atividade: Palestra com a equipe multidisciplinar, reforçando a importância do autocuidado e da saúde mental.

USF Jardim Europa

Data: 13 de janeiro

Horários: 9 horas (Grupo de Saúde Mental) e 11 horas (Grupo de Adolescentes)

Atividade: Palestra sobre o que é saúde mental, importância dos cuidados diários, práticas de autocuidado e fortalecimento da rede de apoio

USF Vila Fátima

Data: 13 de janeiro

Horário: 9 horas

Atividade: Palestra sobre “Janeiro Branco” com os colaboradores da unidade

Data: 26 de janeiro

Horário: 8h30

Atividade: Palestra para pacientes da unidade sobre autocuidado emocional

USF Jardim Revista

Data: 14 de janeiro

Horário: 8h30

Atividade: Palestra sobre a campanha “Janeiro Branco” com a equipe multidisciplinar

USF Jardim Maitê

Data: 16 de janeiro

Horário: 9 horas

Atividades: Palestra “A importância do cuidado com a saúde mental”, com psicóloga, equipe de enfermagem e agentes comunitários de saúde e encontro com ações integradas de acolhimento, informação e incentivo ao autocuidado, unindo corpo e mente

USF Jardim São José

Data: 22 de janeiro

Horário: 14 horas

Atividade: Diálogo aberto com a comunidade sobre promoção do cuidado com a saúde mental, reflexão sobre emoções, sentimentos e qualidade de vida

USF Recanto São José

Data: 26 de janeiro

Horário: 9 horas

Atividade: Palestra sobre o “Janeiro Branco” com a equipe multidisciplinar

USF Dr. Eduardo Nakamura

Data: 26 de janeiro

Horário: 8 horas

Atividade: Roda de conversa com funcionários sobre autocuidado emocional; e às 10 horas, orientações aos pacientes durante o período de espera para consultas clínicas

USF Jardim Ikeda

Data: 27 de janeiro

Horário: 13h30

Atividade: Palestra sobre o “Janeiro Branco” voltada aos colaboradores da unidade

USF Jardim Brasil

Data: 27 de janeiro

Horário: 11 horas

Atividade: Palestra na unidade com equipe multidisciplinar sobre saúde mental e autocuidado.

USF Vila Amorim

Data: 28 de janeiro

Horário: 9 horas

Atividade: Palestra “Saúde mental e atividade física: um encontro entre o corpo que se move e a mente que se fortalece”, com participação do grupo de Zumba.

USF Jardim do Lago

Data: 30 de janeiro

Horários:

9 horas – Palestra sobre o “Janeiro Branco”

14 horas – Roda de conversa com os funcionários da unidade

Atividade: Ações voltadas à reflexão sobre saúde mental, autocuidado e ambiente de trabalho saudável.