Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 09 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 09/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Suzano inicia ações da campanha 'Janeiro Branco' com foco na saúde mental

Programação envolve palestras, rodas de conversa e atividades de acolhimento em unidades municipais ao longo do mês

09 janeiro 2026 - 18h29Por da Reportagem Local
Suzano inicia ações da campanha 'Janeiro Branco' com foco na saúde mentalSuzano inicia ações da campanha 'Janeiro Branco' com foco na saúde mental - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, dará início nesta segunda-feira (12/01) a uma série de ações voltadas à promoção da saúde mental dentro da campanha “Janeiro Branco”. A programação será realizada em Unidades de Saúde da Família (USFs) de diferentes regiões da cidade e inclui palestras, rodas de conversa e atividades educativas direcionadas a usuários e profissionais da rede municipal.

As atividades começam pela USF Jardim Suzanópolis, com palestra às 9 horas com a equipe multidisciplinar. A iniciativa terá o objetivo de reforçar junto aos profissionais a importância do autocuidado emocional. Ao longo do mês, outras unidades também receberão ações, como a do Jardim Europa, Vila Fátima, Jardim Maitê, Jardim Revista, Recanto São José e Jardim do Lago, entre outras (veja programação abaixo). Os endereços das unidades participantes podem ser encontrados por meio do link bit.ly/EnderecosUBS.

Segundo o secretário Diego Ferreira, a iniciativa reforça o compromisso da gestão com o cuidado integral da população. “A saúde mental precisa ser tratada com a mesma seriedade que a saúde física. Essas ações do ‘Janeiro Branco’ aproximam os serviços da população e criam espaços de escuta, orientação e acolhimento. Nosso objetivo é fortalecer a prevenção e estimular as pessoas a cuidarem mais da mente no dia a dia”, destacou.

A campanha é um movimento nacional de conscientização criado no Brasil em 2014. A proposta é aproveitar o início do ano - período marcado por reflexões, novos planos e mudanças - para estimular o debate sobre saúde emocional, prevenção de transtornos mentais e valorização do autocuidado. A cor branca simboliza justamente essa ideia de “recomeço”, como uma folha em branco para escrever novas histórias, com mais equilíbrio e qualidade de vida.

Em Suzano, as ações são conduzidas por equipes multiprofissionais formadas por psicólogos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde e outros profissionais da rede, que promovem encontros com foco em temas como ansiedade, estresse, relações interpessoais, fortalecimento de vínculos e importância da rede de apoio.

Para Ferreira, a campanha também contribui para reduzir o preconceito em torno do tema. “Falar sobre saúde mental ainda é um desafio para muitas pessoas. Com o ‘Janeiro Branco’, queremos mostrar que buscar ajuda é um ato de coragem e cuidado consigo mesmo. A prefeitura está empenhada em criar ambientes mais acolhedores e acessíveis para quem precisa de apoio”, completou.

Confira a programação do ‘Janeiro Branco’

USF Jardim Suzanópolis

Dia 12 de janeiro

Horário: 9 horas

Atividade: Palestra com a equipe multidisciplinar, reforçando a importância do autocuidado e da saúde mental.

USF Jardim Europa

Data: 13 de janeiro

Horários: 9 horas (Grupo de Saúde Mental) e 11 horas (Grupo de Adolescentes)

Atividade: Palestra sobre o que é saúde mental, importância dos cuidados diários, práticas de autocuidado e fortalecimento da rede de apoio

USF Vila Fátima

Data: 13 de janeiro

Horário: 9 horas

Atividade: Palestra sobre “Janeiro Branco” com os colaboradores da unidade

Data: 26 de janeiro

Horário: 8h30

Atividade: Palestra para pacientes da unidade sobre autocuidado emocional

USF Jardim Revista

Data: 14 de janeiro

Horário: 8h30

Atividade: Palestra sobre a campanha “Janeiro Branco” com a equipe multidisciplinar

USF Jardim Maitê

Data: 16 de janeiro

Horário: 9 horas

Atividades: Palestra “A importância do cuidado com a saúde mental”, com psicóloga, equipe de enfermagem e agentes comunitários de saúde e encontro com ações integradas de acolhimento, informação e incentivo ao autocuidado, unindo corpo e mente

USF Jardim São José

Data: 22 de janeiro

Horário: 14 horas

Atividade: Diálogo aberto com a comunidade sobre promoção do cuidado com a saúde mental, reflexão sobre emoções, sentimentos e qualidade de vida

USF Recanto São José

Data: 26 de janeiro

Horário: 9 horas

Atividade: Palestra sobre o “Janeiro Branco” com a equipe multidisciplinar

USF Dr. Eduardo Nakamura

Data: 26 de janeiro

Horário: 8 horas

Atividade: Roda de conversa com funcionários sobre autocuidado emocional; e às 10 horas, orientações aos pacientes durante o período de espera para consultas clínicas

USF Jardim Ikeda

Data: 27 de janeiro

Horário: 13h30

Atividade: Palestra sobre o “Janeiro Branco” voltada aos colaboradores da unidade

USF Jardim Brasil

Data: 27 de janeiro

Horário: 11 horas

Atividade: Palestra na unidade com equipe multidisciplinar sobre saúde mental e autocuidado.

USF Vila Amorim

Data: 28 de janeiro

Horário: 9 horas

Atividade: Palestra “Saúde mental e atividade física: um encontro entre o corpo que se move e a mente que se fortalece”, com participação do grupo de Zumba.

USF Jardim do Lago

Data: 30 de janeiro

Horários:

9 horas – Palestra sobre o “Janeiro Branco”

14 horas – Roda de conversa com os funcionários da unidade

Atividade: Ações voltadas à reflexão sobre saúde mental, autocuidado e ambiente de trabalho saudável.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prefeito vistoria obras da avenida Senador Roberto Simonsen
Cidades

Prefeito vistoria obras da avenida Senador Roberto Simonsen

Centro de Apoio à Criança com Deficiência tem obras vistoriadas em Suzano
Cidades

Centro de Apoio à Criança com Deficiência tem obras vistoriadas em Suzano

Matrículas da rede municipal e inscrições para EJA seguem abertas em Suzano
Ensino

Matrículas da rede municipal e inscrições para EJA seguem abertas em Suzano

Profissionais 40+ impulsionam busca por cursos técnicos para conquistar novas oportunidades
Cidades

Profissionais 40+ impulsionam busca por cursos técnicos para conquistar novas oportunidades

Prefeitura de Suzano abre 14 vagas de estágio
Oportunidade

Prefeitura de Suzano abre 14 vagas de estágio

Concurso da Câmara de Mogi: provas ocorrem no domingo e locais são divulgados pela Vunesp
Cidades

Concurso da Câmara de Mogi: provas ocorrem no domingo e locais são divulgados pela Vunesp