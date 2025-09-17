Suzano inicia aplicação de asfalto em ruas da Vila Fátima em Palmeiras

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, iniciou nesta quarta-feira (17/09) a aplicação de asfalto nas ruas da Vila Fátima, bairro do distrito de Palmeiras. O trabalho vai contemplar um pacote de 14 vias que passarão por completa requalificação. A ação marca a continuidade do trabalho de fresagem que preparou o solo para receber a nova camada de pavimento. O investimento total ultrapassa R$ 4,6 milhões, recursos conquistados durante a gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, atual secretário do Verde e do Meio Ambiente da cidade de São Paulo.

O pontapé das obras foi dado na rua Nossa Senhora Aparecida, onde o prefeito Pedro Ishi acompanhou de perto as intervenções na etapa de fresagem no início da semana. Agora, a via passa a receber o revestimento asfáltico definitivo, que em seguida será estendido para outras 13 ruas: Santa Maria, Masatsuka Ida, Santa Julia, Rinyasu Sugimura, Santa Adriana, Santa Cristina, Nossa Senhora de Fátima, Santa Luzia, Santo Anastácio, São Francisco de Assis, São Jorge, São Marcos e São Paulo.

Novamente, o chefe do Poder Executivo municipal acompanhou os trabalhos nesta quarta, ao lado de Ashiuchi e do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira. A pavimentação é acompanhada de reforço no sistema de drenagem e de ações de melhoria nas guias e sarjetas. O objetivo é garantir mais segurança viária e condições de tráfego adequadas, beneficiando motoristas, pedestres e moradores.

Oliveira, destacou o impacto positivo que a obra terá no dia a dia da população. “Estamos entregando uma requalificação completa, que vai muito além de um novo asfalto. As ruas estão recebendo drenagem adequada e infraestrutura que vai garantir durabilidade e qualidade. Essa é uma obra que melhora a mobilidade e também a qualidade de vida da comunidade da Vila Fátima”, afirmou.

Responsável por viabilizar os recursos enquanto esteve à frente do Executivo suzanense, o secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi, ressaltou a importância da continuidade administrativa. “É muito gratificante ver que o trabalho iniciado na nossa gestão está sendo colocado em prática agora. Esse investimento na Vila Fátima é fruto de um esforço conjunto para conquistar recursos federais e garantir que Suzano avance em infraestrutura. A cidade só tem a ganhar quando projetos estruturantes como este se tornam realidade”, disse.

As obras estão sendo executadas pelas empresas Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda. e Renov Pavimentação e Construções Ltda. A previsão é que o serviço avance nos próximos meses até a finalização de todas as etapas. Com isso, a Vila Fátima passará a contar com ruas mais seguras, acessíveis e preparadas para suportar o fluxo de veículos e pedestres, consolidando uma das maiores intervenções de pavimentação já realizadas no bairro.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou que o pacote de obras representa um compromisso com a mobilidade urbana em diferentes regiões do município. “Somente na Vila Fátima, são 14 ruas contempladas, o que demonstra a atenção da nossa gestão com a população desse bairro. Mas também estamos atuando na Vila Amorim, na Vila Urupês e no Parque Maria Helena. São melhorias que garantem um tráfego mais seguro e eficiente, trazendo resultados concretos para quem vive em Suzano”, declarou.

