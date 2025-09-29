Suzano inicia aplicação de massa asfáltica no Jardim Casa Branca

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, deu início nesta segunda-feira (29/09) à aplicação da nova camada de massa asfáltica na rua Oswaldo de Oliveira Lima, no bairro Jardim Casa Branca. A ação marca a continuidade das obras na via que, na última quarta-feira (24/09), passou a receber os trabalhos de fresagem com a retirada das camadas antigas e danificadas do pavimento.

O prefeito Pedro Ishi voltou ao local para acompanhar de perto o avanço dos trabalhos, desta vez acompanhado pelo secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e pelos vereadores Edirlei Junio Reis, o Professor Edirlei; João Batista Nogueira de Azevedo, o João Sabugo; e Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde.

As intervenções são executadas pela empresa Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda. e contemplarão 1.400,07 metros de extensão da via. Nesta fase, as equipes estão concentradas no trecho entre as ruas André Marcolongo e João Martins da Silva. O investimento total é de R$ 2,14 milhões, sendo R$ 2.024.901,57 de repasse federal e R$ 120.098,43 de contrapartida da prefeitura. O prazo para conclusão da obra é de quatro meses.

Segundo Samuel Oliveira, a pavimentação está sendo realizada dentro do cronograma planejado. “Na semana passada fizemos a fresagem, retirando as camadas antigas do asfalto, e agora começamos a aplicação da nova massa. Essa obra é resultado de uma união de esforços entre recursos federais e municipais, garantindo qualidade técnica e benefícios diretos para a população. Estamos cuidando da mobilidade e, ao mesmo tempo, reforçando a infraestrutura da cidade”, destacou.

O prefeito, por sua vez, ressaltou a importância da intervenção para os moradores do bairro. “O Jardim Casa Branca está recebendo um investimento significativo, que vai transformar a realidade de motoristas, pedestres e famílias da região. Essa é uma obra aguardada há muito tempo e que agora se torna realidade. Nosso compromisso é seguir avançando com serviços que melhoram a vida das pessoas e que mostram na prática o quanto Suzano está em constante evolução”, afirmou.

Mais obras

A pavimentação no Jardim Casa Branca se soma a outras obras em andamento em diferentes pontos da cidade. No início do mês, por exemplo, o prefeito vistoriou os serviços na rua Isaura Tavares de Paiva, no Parque Maria Helena. A via de 900 metros está passando por aplicação de massa asfáltica, troca de solo e reforma de guias e sarjetas, com investimento de R$ 997 mil, oriundos de repasse federal e contrapartida municipal.

Na região sul, o destaque é para a Vila Fátima, onde 14 ruas estão sendo requalificadas em um pacote de obras superior a R$ 4,6 milhões. O projeto contempla drenagem, melhoria em guias e sarjetas e a aplicação de nova capa asfáltica em todas as vias, entre elas Nossa Senhora Aparecida, Santa Maria, Masatsuka Ida, Santa Júlia e Santa Adriana.

Para Pedro Ishi, o conjunto de intervenções mostra a prioridade da gestão em atender a população com obras estruturais. “Cada quilômetro de asfalto novo representa mais qualidade de vida, mais segurança no trânsito e mais desenvolvimento para Suzano. Estamos honrando a confiança dos moradores com muito trabalho e resultados concretos”, finalizou.