Suzano inicia curso gratuito de cinema com alunos do IFSP e da Aamae

A Prefeitura de Suzano deu início nesta semana ao curso de extensão “Tela Aberta: Cinema Comunitário na Prática”, promovido gratuitamente pelo Polo de Música e Audiovisual, em parceria com o Instituto Se Liga. A formação reúne alunos do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus Suzano e jovens atendidos pela Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae), com aulas teóricas e práticas até outubro, culminando na produção de um curta-metragem.

A abertura oficial da formação ocorreu na noite da última quarta-feira (18/06), com a presença do vice-prefeito de Suzano, Said Raful, de autoridades municipais, de professores e dos 25 alunos inscritos. O curso está sendo conduzido pelos artistas e educadores Walmir Pinto e Cristiano Ferrarini, com jornada total de 64 horas, e traz uma grade que abrange fundamentos de linguagem cinematográfica, direção, roteiro, fotografia e edição.

Durante a aula inaugural, os participantes conheceram parte da equipe docente e receberam as primeiras orientações. O professor Jonny Ueda, responsável pelas aulas de fotografia, reforçou a dimensão pedagógica do projeto.

O diretor-geral do IFSP – Campus Suzano, Eugênio Zampini, agradeceu pela oportunidade e enfatizou o impacto da iniciativa no ambiente educacional. “A Prefeitura de Suzano tem sido uma parceira essencial no processo de consolidação do nosso campus”, declarou.