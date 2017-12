Suzano inicia elaboração do Plano de Mobilidade Urbana

A Prefeitura de Suzano, por meio das Secretarias Municipais de Planejamento Urbano e Habitação e de Transportes e Mobilidade Urbana, realizou na tarde desta quarta-feira (27) a primeira reunião de elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. O documento vai apontar soluções para o trânsito de pessoas, veículos e mercadorias para a próxima década.

A reunião ocorreu no gabinete do Paço Municipal e contou com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi, dos secretários municipais Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação) e José Alves Pinheiro Neto (Transportes e Mobilidade Urbana) e de representantes da Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Suzano (Aeaas) e da Associação de Corretores de Imóveis de Suzano (Acoris).

O Plano de Mobilidade Urbana atende à lei federal nº 12.857/2012, que estabelece a Política Nacional de Mobilidade Urbana.

O conteúdo deverá ser submetido até abril de 2018 ao Ministério das Cidades para avaliação e aprovação, antes da continuação dos trâmites.

Documento

O documento abrangerá temas como integração entre modos de locomoção (automóveis, motocicletas, bicicletas, ônibus e trens), opções para o transporte de produtos e matérias-primas etc. O trabalho de elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Suzano será realizado em conjunto entre o Poder Público e a população suzanense, que poderá contribuir por meio de um formulário disponível na página do projeto no portal da Prefeitura de Suzano ( http://suzano.sp.gov.br/web/plano-de-mobilidade/ ).

Primeira reunião

Segundo o secretário Elvis Vieira, a primeira reunião de trabalho com a sociedade civil (que incluirá entidades que defendem a acessibilidade) será realizada na primeira quinzena de janeiro de 2018.

Para o prefeito de Suzano, o plano terá papel fundamental no desenvolvimento da cidade nos próximos anos. “Juntamente com o Plano Diretor, o Plano de Mobilidade Urbana atenderá a muitas demandas na nossa comunidade, no que se refere a tráfego, logística, entre outros. Vamos trabalhar com todo o empenho para cumprir essa tarefa”, afirmou Ashiuchi.