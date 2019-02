Suzano inicia encontros regionais para Conferência Municipal do Idoso

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano realizará nesta sexta-feira (8) a primeira das cinco pré-conferências regionais que formarão a Conferência Municipal do Idoso, que ocorrerá no final de março no Complexo Educacional Mirambava.

Os encontros serão promovidos até o próximo dia 22 (sexta-feira) para a definição de propostas de políticas públicas, ações e planos voltados à melhoria da qualidade de vida da população com mais de 60 anos de idade. A pré-conferência inicial acontecerá no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Boa Vista (avenida Katsutoshi Naito, 955 – Cidade Boa Vista), às 13 horas.

O cronograma da organização prevê outros quatro encontros preparatórios nos seguintes locais: Associação Amigos do Parque Alvorada, Parque Umuarama e Jardim Pompeia (rua Maria Pureza da Conceição Silva, 465 – Parque Umuarama), em 13 de fevereiro (quarta-feira); Cras Casa Branca (rua Getúlio Moreira de Souza, 30 – Parque Residencial Casa Branca), no dia 15 (sexta-feira); Cras do Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Sousa Candido (rua Teruo Nishikawa, 512 – Jardim Gardênia Azul), no dia 20 (quarta-feira); e Fundação MGI (rua Yoshio Koyama, 168 – Vila Mazza), no dia 22 (sexta-feira). Toda a população pode participar dos debates.

Após a realização das pré-conferências regionais e a escolha de seus respectivos delegados, a Prefeitura de Suzano promoverá em 28 de março (quinta-feira) a Conferência Municipal dos Direitos do Idoso. O evento faz parte do calendário nacional da V Conferência Nacional, que será realizada em novembro deste ano.

Para o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano, Murilo Inocencio, o envolvimento da população é fundamental, assim como o engajamento da administração municipal, a fim de garantir os direitos dos idosos frente ao Poder Público em todas as suas esferas.

“É muito importante que estejamos todos abraçando este momento durante o qual podemos trabalhar em torno de um tema que é consenso na comunidade, que é a defesa e a valorização da Melhor Idade, estimulando sua dignidade, independência, saúde e bem-estar”, ressaltou.