Suzano inicia entrega de kits e uniformes escolares a 25,8 mil alunos da rede municipal

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inicia nesta quinta-feira (05/02) a entrega dos kits de material e dos uniformes escolares para os alunos da rede municipal de ensino. Ao todo, 25.875 estudantes retornam às aulas nesta data e serão contemplados em 73 escolas próprias e 28 unidades conveniadas, totalizando 101 instituições.

A iniciativa alcança diferentes etapas da educação básica: são 5.858 crianças matriculadas em creches, 7.061 na educação infantil, 12.841 no ensino fundamental e 115 estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A medida tem como objetivo garantir melhores condições de aprendizagem, promover equidade e oferecer suporte às famílias no início do ano letivo.

Para 2026, o investimento previsto para atender os estudantes da rede municipal é de R$ 12.474.436,78. Desse total, R$ 5.765.009,48 foram destinados à aquisição de 29.500 kits de material escolar e R$ 6.709.427,30 à compra de 27.500 kits de uniforme. A diferença entre os quantitativos se deve à existência de reserva técnica já disponível no almoxarifado da pasta, o que permite otimizar recursos e manter o abastecimento das unidades.

Cada aluno receberá um kit completo de uniforme escolar, composto por duas camisetas de manga curta, uma camiseta de manga longa, uma bermuda, uma calça e uma jaqueta. Já os kits de material escolar foram organizados de acordo com a faixa etária e a etapa de ensino, respeitando as necessidades pedagógicas de cada turma. Entre os itens estão cadernos, lápis grafite, lápis de cor, giz de cera, cola, tesoura escolar, estojo, apontador e borracha, além de materiais específicos para as atividades da educação infantil, como massa de modelar e tinta para pintura a dedo. Também há composições que incluem agendas escolares e cadernos de cartografia, conforme a série atendida.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, destacou que o planejamento foi feito com base nas demandas pedagógicas e na realidade dos alunos. “Nosso compromisso é garantir que todos os estudantes tenham acesso aos materiais necessários desde o primeiro dia de aula. Isso impacta diretamente no desenvolvimento das atividades em sala, na organização da rotina escolar e na tranquilidade das famílias, que sabem que seus filhos serão bem atendidos”, afirmou.

Já o prefeito Pedro Ishi ressaltou que a educação segue como prioridade da gestão. “Estamos falando de um investimento significativo, que demonstra o cuidado com nossas crianças e jovens. Quando a administração pública assegura uniforme e material de qualidade, ela promove igualdade de oportunidades e fortalece a rede municipal. É um apoio importante para os pais e um incentivo para que os alunos frequentem a escola com dignidade e motivação”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.