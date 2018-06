Suzano inicia estudo para instalação de 5 novos semáforos

Cinco novos semáforos devem ser instalados em Suzano. A cidade tem 61 equipamentos. A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana estuda a implantação. A pasta apurou a necessidade de novos equipamentos para garantir a segurança aos pedestres, ciclista e motoristas. Além disso, o estudo inclui a melhora do trânsito, garantindo mais fluidez.

Os locais que poderão receber novos equipamentos semafóricos são a Avenida João Batista Fitipaldi com a Rua Noberto da Silva; Avenida Major Pinheiro Fróes com a Rua Norma Favali; Avenida Antônio Marques Figueira com a Rua Rodrigo Antônio; Rua dos Ipês com Avenida Brasília e Avenida Miguel Badra, altura do número 2.200. A pasta não deu detalhes orçamentários e prazos para tais implantações.

Apesar de alguns equipamentos apresentarem falhas como o semáforo da Avenida General Francisco Glicério com a Rua Monsenhor Nuno, a pasta de Transporte e Mobilidade Urbana garante que o problema não é freqüente. "Quando há alguma ocorrência, uma equipe de técnicos é enviada até o local para realizar a manutenção, no menor tempo possível. Esse tipo de ocorrência não é freqüente, normalmente acontece quando há uma colisão de veículos com os semáforos", assegura.