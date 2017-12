Suzano inicia Operação Natal Seguro e instala plataformas para vigilância

Suzano deu início oficialmente nesta sexta-feira (8) à Operação Natal Seguro. Trata-se de ações específicas nesta época do ano, realizadas pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), em parceria com a Polícia Militar (PM), para garantir a segurança do grande público que circula na área central e em outras regiões da cidade. A iniciativa se estenderá durante todo o mês de dezembro.

O início oficial da Operação Natal Seguro ocorreu na Praça João Pessoa e contou com as presenças do assessor especial da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira dos Santos, do coordenador operacional do 32º Batalhão da PM, major Roberto Caruso, agentes da GCM e policiais militares que atuarão nas ruas.

Embora grande parte das ações ocorra na área central, onde estão concentradas as agências bancárias e a maioria dos estabelecimentos comerciais da cidade, outras regiões de Suzano também serão atendidas com patrulhamento, como Rio Abaixo, distrito de Palmeiras, Jardim Imperador, entre outras.

A GCM atuará na Operação Natal Seguro com 22 agentes, que farão rondas ostensivas e preventivas a pé e com viaturas e motocicletas. Ao longo da rua General Francisco Glicério, principal via do comércio e que registra maior circulação de consumidores e pedestres, a Secretaria de Segurança Cidadã instalou quatro supedâneos, que são plataformas suspensas onde guardas municipais e policiais militares podem fazer a vigilância com uma visibilidade melhor e privilegiada dos transeuntes. Também haverá uma atuação integrada com agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana.

“Essa operação marca uma importante interação entre a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar em Suzano. O que nos interessa é combater o crime e trazer a sensação de segurança. A população não distingue as cores das fardas, o cinza bandeirante da PM ou o azul escuro da GCM. O que ela quer é ter segurança para circular tranquilamente. É isso que queremos garantir. E a recepção nas ruas foi maravilhosa”, destacou o assessor especial da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira dos Santos.

Por parte da PM, 20 agentes estão participando da operação, inclusive integrantes da Ronda Escolar e do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), que vão incrementar a iniciativa em razão do fim das atividades do ano letivo nas escolas. “Evitar que o crime aconteça é fundamental e a ação conjunta com a GCM vai ajudar a atingirmos esse objetivo. Esse entrosamento será muito positivo”, destacou o major Roberto Caruso.