Suzano inicia programação do 'Agosto Lilás' com ações de combate à violência contra a mulher

O Departamento da Mulher da Prefeitura de Suzano dá início, nesta quinta-feira (14/08), à programação do “Agosto Lilás”, campanha nacional de enfrentamento à violência contra a mulher. As ações, que seguem até o fim do mês, marcam os 19 anos da Lei Federal 11.340/06, a Lei Maria da Penha, e têm como objetivo promover o fortalecimento da rede de apoio, a orientação da população e a valorização dos direitos femininos.

A abertura oficial será com o 1º Fórum Contra a Violência Doméstica e Familiar, promovido pelo Departamento da Mulher em parceria com a Comissão da Mulher Advogada da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano. A iniciativa acontecerá às 10 horas na 55ª Subseção (rua Baruel, 592 - Vila Adelina) e vai abordar a eficácia da Lei Maria da Penha e suas modificações, reunindo nomes de referência no tema como a delegada da 1ª Delegacia de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo, Rosmary Corrêa; a delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano, Silmara Marcelino; além do presidente da subseção da OAB, Fabrício Ciconi Tsutsui.

A partir daí, uma série de atividades será promovida com o objetivo de ampliar o acesso à informação e fortalecer a prevenção à violência de gênero, incluindo o início de uma campanha de arrecadação de absorventes que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade para, posteriormente, serem entregues às mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Na terça-feira (19/08), a campanha contará com uma ação que também tem a parceria entre o Departamento da Mulher e a Comissão da Mulher Advogada da OAB Suzano. Às 14 horas, será ministrada uma palestra no Grupo de Mulheres do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Jardim Margarida, com temas voltados ao empoderamento feminino e ao fortalecimento comunitário.

A programação também chegará às Unidades de Saúde da Família (USF), com encontros em diferentes bairros da cidade, levando informação, escuta e orientação às mulheres nos territórios onde vivem. As palestras ocorrerão ao longo da última semana do mês: no dia 25, na USF da Vila Fátima (rua Nicácio da Silva Bastos, 75 - Parque Buenos Aires), às 8 horas; no dia 26, na USF do Jardim Europa (estrada Takashi Kobata, 1608 - Jardim Europa), às 10 horas; no dia 27, na USF Vereador Marsal Lopes Rosa (rua Professor Jeremia, 456 - Vila Amorim), às 8 horas; e no dia 28, na USF Onesia Benedita Miguel (rua Leonor Edmee de Castro, 205 - Jardim Suzanópolis), às 13h30. Cada ação será conduzida por profissionais do Departamento da Mulher, com foco na disseminação dos direitos assegurados pela Lei Maria da Penha e na divulgação dos canais de acolhimento e denúncia.

Encerrando as ações, em 31 de agosto, às 19 horas, representantes de Suzano participarão da Festiva da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, organizada pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+), em Mogi das Cruzes. O evento será realizado no Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe), no bairro Nova Mogilar, e simboliza o reconhecimento da importância da mulher negra na luta por igualdade e justiça social.

A coordenadora do Departamento da Mulher, Maria Margarida Mesquita, destacou que o “Agosto Lilás” é uma oportunidade de unir forças e ampliar o alcance das políticas públicas. “Este é o momento de reforçar o protagonismo feminino, ampliar o debate e garantir que cada mulher saiba que não está sozinha. A programação foi pensada com muito cuidado, envolvendo diversos setores da cidade. Agradeço ao prefeito Pedro Ishi, à primeira-dama Déborah Raffoul Ishi e a todos os parceiros que tornam esse movimento possível”, afirmou.

Já o secretário municipal de Governo, Alex Santos, reforçou o apoio da atual gestão às iniciativas em prol da mulher. “A orientação do prefeito Pedro Ishi é clara: promover políticas públicas que protejam e valorizem a mulher. Essa agenda do ‘Agosto Lilás’ é resultado de uma atuação integrada, com foco na conscientização, no acolhimento e na construção de uma Suzano mais justa e igualitária”, declarou o chefe da pasta.