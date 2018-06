Suzano inicia transferência de moradores de áreas de risco

O processo de transferência de moradores de áreas de risco de Suzano para os conjuntos residenciais Solar das Oliveiras e Solar das Hortênsias, no Jardim Fernandes, teve início nesta quarta-feira (20). A previsão é de que até julho todas as 182 famílias nessas condições beneficiadas com moradias nos dois empreendimentos estejam devidamente instaladas. O transporte dos pertences ficou a cargo da administração municipal, por meio de uma empresa contratada para este serviço.

As primeiras pessoas a se mudarem no Solar das Oliveiras, viviam no próprio Jardim Fernandes, na Vila São Pedro e no Parque Cerejeiras. Outros bairros de onde vêm essas famílias que irão se transferir gradativamente são Vila Monte Sion, Baruel, Jardim Suzanópolis e Jardim Nazareth. A expectativa da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano é de que os trabalhos de demolição das moradias tenham início o quanto antes para se evitar novas ocupações irregulares.

"Com isso, estamos cumprindo o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que o município firmou com o Ministério Público para proceder a remoção das famílias e a destinação para unidades habitacionais regulares. Em seguida temos de começar o processo de demolição das moradias, retirada do entulho e recuperação ambiental dessas áreas", explicou o diretor municipal de Habitação, Miguel Reis Afonso.

Os dois conjuntos do programa "Minha Casa, Minha Vida", que ficam na estrada do Ribeirão, somam 420 apartamentos, sendo 220 no Solar das Hortênsias e 200 no Solar das Oliveiras. Os demais beneficiados com moradias, que assinaram contrato com a Caixa Econômica Federal, realizam a mudança desde o dia da entrega das chaves, no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, em 25 de maio. Até o momento, várias decisões já foram tomadas pelos novos moradores, como contratação de empresa de portaria e fixação da taxa de condomínio.