Suzano inicia tratativas para implantação de unidade de rede de fast food

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, se reuniu nesta quinta-feira (29/11) com o ordenador de expansão da rede de fast food Burger King, Rogério Francisco Patane, para tratar da instalação de uma segunda unidade do empreendimento na cidade. A expectativa é de que o restaurante seja entregue no primeiro quadrimestre de 2019, gerando cerca de 200 vagas de emprego.

Durante o encontro, que também foi acompanhado pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Maurício Loducca, foi apresentado o projeto de construção do Burger King. A futura unidade ficará próxima à estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), na rua Dr. Prudente de Moraes.

Loducca informou ainda que serão cerca de 200 novas vagas de emprego – 150 para a construção do prédio e mais 50 para atuação na empresa –, sendo que todas serão selecionadas pelo projeto Suzano Mais Emprego, com prioridade de contratação dos suzanenses.

“Firmamos uma parceria e iremos intermediar a contratação. Trazer novas empresas significa, além de desenvolvimento para a cidade, a geração de mais empregos. A gestão do prefeito Rodrigo (Ashiuchi) está resgatando a credibilidade de Suzano, num importante crescimento econômico”, afirmou o secretário.

De acordo com Patane, o Burger King vai abrir uma loja na cidade porque a rede vem notando o desenvolvimento do município. “Esta será a segunda loja no município, já que o Suzano Shopping conta com um restaurante da rede em sua praça de alimentação. Vamos iniciar a construção na área central e queremos entregar à população ainda no primeiro quadrimestre de 2019”, disse.

Para o chefe do Poder Executivo, a construção da segunda unidade do Burger King reforça o crescimento de Suzano. “Nosso governo está trabalhando para gerar mais renda e oportunidades para as famílias suzanenses. Iremos acompanhar todo o processo de instalação da unidade e priorizar a contratação de pessoas que moram em Suzano. Vale destacar, que nossa cidade vem oferecendo apoio às empresas já abrigadas no município, além de também atuarmos como uma espécie de ‘facilitadora’ das corporações que pretendem se instalar em Suzano”, concluiu Ashiuchi.