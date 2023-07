Suzano inicia vistoria a 100 veículos de transporte escolar

Os trabalhos tiveram início na última segunda-feira (03/07) e objetivam verificar a regularidade de mais de 300 veículos de transporte no período.

INICIATIVA

A iniciativa foca na segurança dos estudantes da rede pública que contam com o serviço para ir e vir de seus lares às instituições de ensino e vice e versa. Os procedimentos confirmam aspectos essenciais para o trânsito dos veículos, desde a parte legal, com a verificação da documentação e das autorizações para o serviço, além da vistoria na parte mecânica, incluindo a checagem do sistema de frenagem, funcionamento do motor e outros dispositivos.

Processo habitual

Este processo habitual é conduzido em uma base semestral, com mutirões de verificação sendo realizados nos meses de janeiro e julho, a partir da convocação do proprietário do veículo ou prestador de serviço pela pasta. Isso se deve ao fato de que, em virtude das férias escolares, a ação pode ser conduzida de forma diária pelo menor índice de demanda no transporte de alunos, portanto, a regulamentação não interfere no dia a dia dos estudantes suzanenses no período letivo.

VISTORIAS

Além das vistorias, a secretaria também executa ações diversas nas áreas escolares, incluindo o reforço de sinalizações horizontais.

Esta ação também é regular, entretanto, a renovação de faixas de pedestre e colchetes para estacionamento de vans é uma prática habitual nos períodos sem aulas.

Segundo Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, o serviço completo deve ser finalizado até a última semana deste mês. “Ao cumprir esse cronograma, podemos garantir que o retorno dos alunos às escolas seja tranquilo e ainda mais seguro, pois o transporte deve ser uma ferramenta auxiliar no processo de cidadania ao facilitar o acesso dos nossos jovens à educação”, disse.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano realiza vistoria de ônibus e vans escolares ao longo deste mês de julho na sede da pasta, localizada na rua José Correa Gonçalves, no centro da cidade.