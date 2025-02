Suzano iniciará estudos para sediar campeonato mundial de strongman

A Prefeitura de Suzano iniciará estudos para sediar um campeonato mundial de strongman (levantamento de peso) no ano que vem. A ideia surgiu durante uma reunião intermediada pelo vereador Artur Takayama (PL) entre o prefeito Pedro Ishi (PL) e a campeã mundial do esporte Mônica Fillipon Sato, realziada nesta terça-feira (18).

A atleta foi comunicar ao prefeito que mês que vem competirá em um campeonato nos Estados Unidos. “Vou representar Suzano com muito orgulho e dedicação”, disse. Ela já foi homenageada na Câmara ano passado. De autoria de Takayama, ela recebeu a Medalha Antônio Marques Figueira, após conseguir levantar a maior carga de um evento em Londres: 390 quilos. Monica é ainda recordista sul-americana de Apollon (250 quilos) e de deadlift (300 quilos). “Por isso fiz questão de marcar essa reunião com o nosso prefeito: Mônica é uma atleta suzanense que é referência mundial nos campeonatos de levantamento de peso e leva a bandeira da nossa cidade com muito amor”, explicou o vereador.

Após ouvir sobre as competições, Ishi demonstrou interesse em organizar um campeonato em Suzano. A primeira ideia seria a realização no Parque Mirante do Sesc. “Podemos montar as arquibancadas nas laterais e ter a visão da nossa cidade”, afirmou. Quando Mônica retornar dos Estados Unidos, será realizada mais uma reunião para prosseguir com este projeto.